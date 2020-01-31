Дело по LRT в Нур-Султане завершено

Идет процесс ознакомления, после этого дело будет направлено в суд, где будет открытое судебное заседание.

Расследование по делу LRT в Нур-Султане завершено, сообщил в кулуарах коллегии ведомства руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

Уголовное расследование завершено. Начато ознакомление с материалами уголовного дела. Розыскных мероприятий в отношении скрывшихся преступников продолжаются. Установленная сумма ущерба составляется 5,7 млрд тенге, — сообщил Перов.

Он уточнил, что по завершению расследования сумма ущерба не изменилась, проводятся розыскные мероприятия по линии Интерпола.

Как и ранее заявлял более 10 лиц привлекается. Проводятся розыскные мероприятия как по линии Интерпола, так и с теми государствами, где они предположительно скрываются. В интересах следствия не могу озвучивать (где скрываются). У нас привлекаются руководители управлений акимата, должностные лица самого АО «Астана LRT» и подрядных организаций. Идет процесс ознакомления, после этого дело будет направлено в суд, где будет открытое судебное заседание, — сказал глава департамента.

8 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Сам по себе проект LRT , как отметил глава государства, очень спорный и экономически не понятный.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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