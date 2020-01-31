Что изменилось в сфере госзакупок в 2020 году
Смотрите прямой эфир вебинара.
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Актуальные изменения по государственным закупкам в 2020 году".
Вы узнаете:
- О внедрении электронного кошелька вместо гарантийного денежного взноса для внесения обеспечения заявки;
- О процессе внесения и возврата обеспечения заявок 1% на участие в конкурсе (аукционе) и запросе ценовых предложений;
- Об ограничении для участия в закупках для поставщиков, состоящих в реестре недобросовестных участников закупок и перечне ненадежных потенциальных поставщиков;
- Об изменениях в начислении условной скидки при участии в конкурсе;
- О корректировке условной скидки за опыт работы;
- Что изменилось в формуле по Финансовой устойчивости на 2020 год;
- Как применять электронный депозитарий в 2020 году.
Ведущая вебинара Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков, эксперт информационной системы "ПАРАГРАФ".
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