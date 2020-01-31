В стационарах Казахстана остаются более 40 человек после посещения КНР

Выписано 25.

В стационарах Казахстана остаются более 40 человек с ОРВИ после посещения КНР, сообщила на брифинге ведущий инфекционист РК, доктор медицинских наук Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz.

Продолжается мониторинг приехавших из КНР после 6 января. Охвачены 81 %. Подчеркиваем, как и всю эту неделю, речь идет о тех, кто 6 января приехал из Китая, а не о всех гражданах с температурой, — заявила Баешева.

По ее словам, на 31 января госпитализировано в изолированные блоки 56 человек, с температурой и жалобами ОРВИ.

В стационарах остаются 41 человек, выписано 25. У всех мы берем и отправляем пробы для дополнительного контроля в национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы. В этом центре освоена методика по диагностики нового штамма коронавируса, — добавила инфекционист.

Она отметила, что все рекомендации по профилактики от ОРВИ общеизвестны. Так, например, специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения многолюдных мест, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки мылом.

Носить маски в общественных местах, менять маски через каждые 2-3 часа, соблюдать культуру чихания. Носить салфетки или при их отсутствии чихать во внутреннюю поверхность правого предплечья. Мясные продукты нужно проваривать и прожаривать, а овощи и фрукты ошпаривать кипятком. На рынке не пробовать на вкус сухофрукты, — заключила Баешева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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