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Более 40 пациентов находятся в больницах Казахстана с подозрением на коронавирус

Все пациенты стабильны. Ни один не поступил к нам в тяжелом состоянии - Биртанов.

Фото : almaty.tv31 января 2020, 19:28

41 пациент находится в больницах Казахстана с подозрением на коронарный вирус. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге по поводу объявления ВОЗ ситуации по вспышке нового коронавируса, как чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение, передает корреспондент zakon.kz

Всего за время появления этой модификации вируса в Казахстане с подозрением на коронарную инфекцию было госпитализировано 66 пациентов. 25 из них выписаны, у них диагноз исключен. 41 продолжат находиться в медучреждениях, их продолжают обследовать.

Стоит отметить, все пациенты стабильны. Ни один не поступил к нам в тяжелом состоянии. Всего 3914 человек, контактировавших с этими пациентами взяты под наблюдение. Мы будем мониторить их состояние на протяжении всего инкубационного периода – 14 дней, - сказал он.

Кроме того, Минздрав РК развернул 5000 дополнительных койкомест для пациентов, которые могут поступить с подозрением на коронарный вирус.

Выделены средства на лечение приобретение средств индивидуальной защиты, диагностику 1,5 млрд тенге. Запасы масок, перчаток и других средств профилактики и лечения они у нас сформированы. И дополняются, - сказал Биртанов.


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