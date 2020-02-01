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Ремонтные работы с отключением электричества проведут во всех районах Алматы

Будет проведен аварийный, внеплановый и текущий ремонт на линиях электропередач.

Фото : Pixabay1 февраля 2020, 14:20

Поставщик электроэнергии АО "Алатау Жарық компаниясы" сообщил о проведении ремонтных работ с 3 по 7 февраля в Алматы, передает zakon.kz.

Сообщается, что работы будут проводиться с 08:00 до 17:00. Они частично коснутся всех районов мегаполиса. Кроме того, возможен перенос даты ремонта.

Будет проведен аварийный, внеплановый и текущий ремонт на линиях электропередач.

График отключения электричества по Алматы опубликован здесь, а по Алматинской области – здесь.


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