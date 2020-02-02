Минздравом РК введен усиленный контроль по всем направлениям

Вводится усиленный контроль в аэропортах, где осуществляются международные рейсы, а также на железнодорожных, автомобильных и морских границах страны.

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 6 января текущего года был введен усиленный санитарно-пропускной контроль на границе с КНР, сообщает zakon.kz.

С сегодняшнего дня согласно приказу Министра здравоохранения РК от 31.01.2020 года вводится усиленный контроль за перемещением лиц и на всех остальных участках границы, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС .

Это все аэропорты, где осуществляются международные рейсы, а также железнодорожные, автомобильные и морские границы нашей страны.

Так, по прибытию самолетов из стран, в которых установлены факты заражения вирусом, в случае выявления на борту лиц с подозрением на особоопасные инфекции, самолет ставится на санитарную стоянку, сотрудники сан-эпид службы оценивают состояние пациентов.

Исходя из этого пациенты выводятся в здание, где осуществляется сортировка и те пациенты, которые больны, с температурой, госпитализируются в стационар для дальнейшего наблюдения и диагностики. Больные с температурой будут изолироваться от других больных и наблюдаться.

Аналогично будет выстроена работа и на железнодорожных поездах международного сообщения.

На автопереходах санитарно-карантинный контроль осуществляется органами таможенной службы. С сегодняшнего мы туда прикомандировали наших специалистов для оказания содействия.

Хотелось бы выразить благодарность нашим медикам за самоотверженный труд, когда в условиях стресса и риска они продолжают выполнять свой долг, - подчеркнул Елжан Биртанов.

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