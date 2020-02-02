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Как США помогает Казахстану в борьбе с коронавирусом

В Казахстане присутствует Центр по профилактике и контролю за заболеваниями (CDC), который помогает Минздраву осуществлять мониторинг потенциальных случаев заболевания.

Фото : Pixabay2 февраля 2020, 12:29

США помогает Казахстану в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции в министерстве иностранных дел рассказал Государственный секретарь США Майк Помпео, передает корреспондент zakon.kz.

- Быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса впечатляет. Тот факт, что протяженность вашей границы с Китаем порядка 1100 милей или 1800 километров безусловно вызывает обеспокоенность, в связи с чем казахстанцы не одни вы решаете эту проблему, - сообщил он и добавил, что по состоянию на вечер 1 февраля ведётся обследование 46 потенциальных случаев заболевания.

Он отметил, что в Казахстане присутствует Центр по профилактике и контролю за заболеваниями (CDC), который помогает Минздраву осуществлять мониторинг потенциальных случаев заболевания. Кроме того, США предоставляет правительству руководства по профилактике и контролю за заболеваниями, делится опытом и лабораторными материалами с целью обеспечения проведения анализов в соответствии с международными стандартами, правильной диагностики.

- Через USAID предоставляем средства личной защиты для работников лабораторий и медицинского персонала. Делаем всё возможное для оказания помощи американцам, пострадавшим от вируса, и то же самое сделаем для наших друзей в Казахстане, чтобы справиться с этой проблемой, - сказал Помпео и добавил, что США продолжит оказывать помощь в этих вопросах.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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