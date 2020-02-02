Евросоюз изменил правила получения визы
Теперь заявку на оформление документа можно подать за полгода до поездки.
Фото : Pixabay2 февраля 2020, 14:34
В Шенгенской зоне 2 февраля вступили в силу новые правила оформления виз, передает zakon.kz со ссылкой на Life.
Среди изменений прежде всего отмечается повышение визового сбора при подаче заявления: теперь он составит 80 евро.
Кроме этого, единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Теперь подать заявление на шенгенскую визу можно не за три месяца, как это было раньше, а за шесть. При этом заявку на оформление можно заполнить в электронном виде.
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