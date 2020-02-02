Главный санврач РК прокомментировал эвакуацию казахстанцев из Уханя

Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

2 февраля текущего года, в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых – студенты, находившихся в городе Ухань КНР, сообщает zakon.kz.

По словам главного санврача, во время полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

После проверки состояния здоровья прибывшие были размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице №3 столицы, расположенной в 7 км от города, - сообщил Бекшин.

Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом.

В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавирусную инфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями. Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного режима, - объяснил он.

С начала усиления противоэпидемических мероприятии, охвачено мониторингом около 19 тысяч человек, из которых 9,6 тысяч сняты с мониторинга как не представляющие опасности.

В клиниках после выписки 39 человек остается 41 проходящих лечение с симптомами ОРВИ.

84 пациента сдали анализы на выявление коронавируса, из них 74 отрицательны, а 11 находятся в работе.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.

По состоянию на сегодня в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекций не зарегистрированы. Ситуация находится на особом контроле министерство здравоохранения.

Во избежание распространения недостоверной информации, прошу доверять только государственным официальным источникам.

Отдельно обращаюсь к представителям медиа, блогерам, СМИ, общественным деятелям, в целях безопасности, прошу строго соблюдать режим карантина, введённый на объекте, не пытаться проникнуть на объект в целях проведения видео или фотосьемки или записать интервью. Надеемся на вашу поддержку.

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