Правительство утвердило правила эксплуатации авто, ввезенных из стран ЕАЭС

Постановление действует до 1 марта 2021 года.

Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление от 31 января 2020 года "О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза", передает zakon.kz.

Документ вносит изменения и дополнения в Правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров).

В частности, говорится, что в отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами РК из государств-членов Евразийского экономического союза до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года.

Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных из государств-членов ЕАЭС до 1 февраля 2020 года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 2021 года.

Министерству внутренних дел РК поручено до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по регистрации данных автотранспортных средств и установить сроки действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 2021 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!