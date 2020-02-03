В Караганде ОПГ скрыла налоги на 1,7 млрд тенге

Проводится досудебное расследование.

Организованная преступная группа выписывала фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров от ряда юридических лиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента экономрасследований Карагандинской области.

Преступники были выявлены после оперативно-профилактических мероприятий "STOP ОБНАЛ", проводимых сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В отношении ТОО "TerraStyleKAZ" и "АзимутИнвест" проводится досудебное расследование. Суммарный оборот, по деятельности двух подконтрольных организованной группе, юридических лиц составил 5,7 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 млрд тенге.

Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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