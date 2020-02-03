Международные эксперты оценили электронное правительство Казахстана

Казахстанское правительство демонстрирует отличное умение управлять процессом цифровизации - Тициана Бонапаче.

Участники Digital Forum Almaty 2020 поделились своим взглядом на цифровизацию в Казахстане, передает zakon.kz.

Руководитель управления цифрового правительства ООН Винченцо Акуаро посетил организации, которые работают над проектом "Цифровой Казахстан" и был поражен проводимой работой. Он подчеркнул, что в стране существует четкое понимание важности цифровой трансформации и внедрение цифрового правительства обозначено в качестве одного из ключевых приоритетов в развитии страны.

В качестве индикатора мы использует такой бенчмарк, как E-Government Development Index (EGDI), который позволяет сравнивать уровень цифровизации в мире. И я могу сказать, что Казахстан одна из немногих стран, которая начиная с 2014-2015 годов добилась значительного прогресса в том, что касается цифровой сферы. Цифровое правительство не может достигнуть успеха без сильного лидерства и в Казахстане оно есть и теперь важно не останавливаться, – отметил он.

Президент консалтинговой компании Richard Kerby Ричард Керби считает, что Казахстан вполне может претендовать на звание лидера цифровизации в своем регионе. Он отметил, что лично премьер-министр продвигает проект "Цифровой Казахстан". По его мнению, страна может делиться своим опытом уже и с другими государствами.

Вице-министры, министры очень хорошо понимают значимость IT, знают, как реализовать эти проекты, как использовать IT и его преимущества. Уже сейчас правительство Казахстана продумывает стратегию развития технологии искусственного интеллекта, думает над тем, как можно использовать облачные технологии. Т.е. каждый шаг – здесь это правильный шаг, - сказал эксперт.

Казахстанское правительство демонстрирует отличное умение управлять процессом цифровизации, подчеркнула Тициана Бонапаче, директор отдела ИКТ и уменьшения скорости бедствий Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Несмотря на огромную территорию и высокую стоимость прокладки оптоволоконного кабеля, стране удалось предоставить населению широкополосный интернет с доступной ценой. Это большой вызов для Казахстана.

Казахстан очень большая страна с небольшой плотностью населения, поэтому провести интернет во все уголки государства по оптоволоконному кабелю – это большой вызов, и правительству Казахстана в этом направлении удалось добиться больших успехов, – считает она.

Ее слова подтверждает статистика Международного союза электросвязи: Казахстан имеет самый высокий уровень проникновения подвижной широкополосной связи и предлагает самую низкую цену за гигабайт интернета из всех стран СНГ.

Модель предоставления госуслуг Казахстана можно использовать и другим странам, подчеркнул руководитель управления электронного правительства ООН Акуаро Винченсо во время визита в промо-ЦОН и ситуационный центр госкорпорации "Правительство для граждан".

Зачастую вы очень скромны, хотя работу вашего цифрового правительства можно ставить всем в пример и даже можно было бы организовывать туры, чтобы иностранные специалисты могли увидеть, как строится цифровое государство и как предоставляют услуги в Казахстане. Говоря о развитии цифровых услуг, могу сказать, что Казахстан – страна с большим будущим, – сказал Акуаро Винченсо.

Он добавил, что Казахстан занял высокие позиции в рейтинге e-правительства, готов стать одним из лидеров в мире по цифровому правительству и инновациям и может сыграть ключевую роль в этом секторе.

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