Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить в Казахстане

В стране порядка 387 тыс. матерей получают пособия по уходу за ребенком.

Хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребенком, которые сегодня выплачиваются до 1 года, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

- Мы в министерстве труда хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребенком, которые сегодня у нас выплачиваются до 1 года. Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до 1,5 года или 3 лет. Это было бы логично, - сообщил Нурымбетов.

По его словам, сегодня в стране порядка 387 тыс. матерей получают пособия по уходу за ребенком, из них большая часть из фонда социального страхования от 15 до 24 тыс. ежемесячно в течение года.

- Поэтому мы эти вопросы просчитываем и хотели бы инициировать такой вопрос. Мы также хотели бы пересмотреть пособия по инвалидности в целом, — сказал министр.

Он добавил, что сегодня данная категория, которой нужна особая поддержка, люди с особыми потребностями.

- Мы бы хотели инициировать пособия по уходу за инвалидом, сегодня родителям-опекунам по уходу за ребенком инвалидам предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства, взрослым, но в жизни есть и взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют ухода и наверное правильно и логично будет ввести дополнительное пособие. Это все пока планы самого министерства. Предложения в правительство и на согласование исполнительных органов не вносилось, — объяснил Нурымбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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