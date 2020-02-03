Малолетний агрессор в классе: причины и пути решения проблемы

Как отличить недостатки воспитания от психического заболевания, и что делать, если в классе появился ученик с девиантным поведением.

Недавно российские СМИ всколыхнула новость о том, что два ученика школы в Челябинской области готовили взрыв в столовой. По словам одноклассников, эти мальчики еще с начальных классов отличались плохим поведением, хулиганили, конфликтовали со сверстниками, а те в свою очередь считали их "школьными дурачками" и практически не общались с ними. Возможно, эта взаимная неприязнь и стала причиной несостоявшегося теракта. К сожалению, проблема противостояния "трудных" детей со сверстниками, а зачастую и их родителями, актуальна и для Казахстана.

Пару лет назад в Актобе и Караганде родители не пустили в школу детей, опасаясь за их безопасность из-за хулиганов, терроризировавших их классы. И лишь общественная огласка и привлечение различных госорганов помогли разрешить сложившуюся ситуацию. К слову, один из этих мальчиков, ученик четвертого класса школы Караганды, был помещен на лечение в психдиспансер. Так кто же на самом деле школьный хулиган – урожденный агрессор или жертва сложившихся обстоятельств? Как отличить недостатки воспитания от психического заболевания? Что делать родителям и администрации школы, если в классе появился ученик с девиантным поведением? Найти ответы на эти и другие вопросы попытался журналист zakon.kz.

Агрессия - как защитная реакция психики

По словам психолога Оксаны Гулак, тема о которой мы говорим – это, прежде всего, тема агрессии. И агрессия со стороны ребенка – всегда симптом. Это своеобразный крик о помощи, когда ребенок таким образом пытается показать, что происходит что-то неладное и просит обратить на это внимание. А ситуация, когда родители не пустили детей в школу, говорит о том, что такая агрессия уже начинает контролировать не только семью ребенка, но и расписание класса и школы. И в этом случае можно говорить о том, что если у ребенка такое поведение, то, во-первых, он не справляется сам, а, во-вторых, семья не может понять того, что с ним происходит.

Есть в писхоанализе такое понятие как "контейнер". То есть контейнировать – это значит иметь возможность понимать и справляться с чувствами ребенка, сдерживать их, каким-то образом перенаправлять. Собственно для этого и нужны семьи. А когда агрессия ребенка не может быть сдержана, мы говорим о том, что ребенок и его семья, как единая психическая структура, провалила свою функцию контейнера. И тогда контейнером должно стать что-то другое. И зачастую функция этого контейнера или сдерживателя передается школе и классу, которые, на самом деле, не обязаны выполнять эту функцию. Потому что задача школы – образование, а не психотерапия, – считает Оксана Гулак.

В общем, по мнению психолога, агрессивный ребенок – это не проблема класса и не проблема школы. Это проблема семьи. И если семья не может справиться с этим самостоятельно, то ей необходима помощь специалиста – психолога, а возможно, и психотерапевта. Если семья отказывается от этой помощи, то, наверное, должен ставиться вопрос о том, будет ли ребенок посещать эту школу. Потому что контейнирование, сдерживание чувств – это не только проявление доброты и понимания. Это значит уметь сдерживать эту агрессию и поставить очень четкие рамки. Потому что другие дети и их родители не могут отвечать за поведение такого ребенка и страдать от его поведения. Иначе он, чувствуя безнаказанность, становится своеобразным королем, который контролирует настроение класса, настроение родителей и детей. А это ведет к новым проблемам.

Ведь, к сожалению, проблема чрезвычайно агрессивных детей такова, что это превращается в замкнутый круг. Другие дети их не принимают, и они остаются одни. И их одиночество, обида, грусть, отчаяние превращается в еще большую агрессию. Агрессия – это всегда символ непонимания. Символ отчаяния. И это может быть, как в бедных семьях, так и в очень богатых. Когда дети психически чрезвычайно одиноки. И они не имеют возможности выразить свои переживания иначе, как в форме агрессивности. И им нужна помощь. Прежде всего, психологическая. В моей практике было немало подобных случаев, и в основном это были мальчики. Потому что девочки чаще проявляют какие-то депрессивные защитные реакции. А у мальчиков защитная реакция чаще проявляется именно в форме агрессии. То есть в данном случае речь идет именно о психической защите. О том, как психика защищается от чувства своей хрупкости, – продолжила Оксана Гулак.

По ее словам, когда она работала с такими мальчиками, выяснялось, что чаще всего агрессия ребенка являлась продолжением агрессии в семье. Причем эта агрессия может быть, двух видов. Она может быть "шумной" – домочадцы бьют друг друга, открыто проявляют неуважение, разводятся и т.д. А может быть "тихой и молчаливой", когда, например, мама неделями не разговаривает с ребенком "по душам", ограничиваясь общими фразами, интересуясь лишь общим состоянием его дел, и зачастую критикуя его. То есть проявляется такое скрытое насилие, и ребенок аккумулирует то, что происходит в семье. В итоге потом страдает не только он сам, но и окружающие его дети, в том числе весь класс. И администрации школы ничего не остается, как наладить конструктивный разговор с родителями ребенка, и мягко, ни в коем случае не обвиняя и не нападая, выяснить, что происходит у них в семье, и постараться исправить ситуацию. Ведь, когда ребенок почувствует, что родные понимают и принимают его чувства, то необходимость этого симптома агрессии, этой защиты у него спадает.

Однако при этом Оксана Гулак отметила, опять же основываясь на собственной практике, что хотя в большинстве случаев такой метод работает, бывают случаи, когда ребенок не хочет менять свое поведение. И тогда приходится предпринимать более четкие и веские ограничительные меры. Как минимум, это работа психолога или психотерапевта с этим ребенком, а как максимум – его исключение из этого учебного заведения. Ведь это несправедливо, что весь класс или школа страдают от неадекватного поведения одного ребенка.

Все можно исправить, главное вовремя спохватиться

Но, как отличить недостатки воспитания от психических отклонений, и когда стоит бить тревогу учителям и родителям, если у школьника явно прослеживаются признаки девиантного поведения? На этот вопрос ответила заведующая Детским стационарным отделением Центра психического здоровья (ЦПЗ) Алматы Ольга Александрова.

Как отметила спикер, прежде всего, стоит разъяснить, что такое вообще девиантное поведение.

Это поведение отклоняющиеся от установленных общественных норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, морали. На практике это может проявляться в беспричинных конфликтах со сверстниками. Такие подростки могут совершать мелкие кражи. Девочки могут начать половую жизнь в раннем возрасте. Также может быть злоупотребление различными психоактивными веществами. Если говорить о причинах, то есть несколько факторов, которые на это влияют. Так, девиантное поведение может быть одним из проявлений дисбаланса в состоянии ребенка. То есть, грубо говоря, он эмоционально еще не развит, но развит физически, и пытается как-то себя проявить. И нередко это проявляется именно в девиантном поведении. Также может играть роль социальная адаптация к среде, в которую он попадает, и где испытывает какие-то неудачи, разочарования. Все это разрушает определенную грань личности, на месте которой возникает склонность к нестандартному поведению, которое вредит и ему и окружающим, – пояснила врач-психиатр.

Что же касается вопроса о том, как отличить распущенность и издержки воспитания от психического отклонения, то, по словам спикера, прежде всего, нужно смотреть какие именно наблюдаются поведенческие нарушения.

Есть дети, с которыми можно просто поработать психологу и все это проходит. А есть дети, которых нужно лечить именно медикаментозно, так как обычной психокоррекции они не подаются. В нашем стационаре мы лечим и медикаментозно и проводим психокоррекцию, и стараемся научить ребенка понимать, что хорошо, а что плохо. И, как правило, это все решается. Когда подростковый возраст уже заканчивается, практически в 80% случаев эти ребята достаточно неплохо адаптируются и живут нормальной жизнью. А в остальные 20% случаев эти их состояния могут переходить в психопатии, в хронический алкоголизм, употребление различных психоактивных веществ, какие-то половые перверсии (извращения) и т.д. – продолжила Ольга Александрова.

Также она разъяснила, когда все же стоит забить тревогу администрации школы или родителям, и привести такого ребенка на прием к психиатру.

Прежде всего, нужно смотреть, в чем именно заключается неадекватное поведение. Если, допустим, это была одна кража и ребенок все осознал, то здесь, конечно, достаточно серьезного разговора с ним или обращения к психологу. Если же все это происходит систематически – кражи, побеги из дома, бродяжничество, ранняя алкоголизация либо употребление психоактивных веществ. Если ученик в классе постоянно провоцирует других детей на конфликт, плюется, ломает или крадет чужие вещи, а помощь школьного психолога ему не помогает, то в таких случаях, конечно, необходимо обращаться к психотерапевту или психиатру, – пояснила спикер.

Также она отметила, что девиантное поведение проявляется именно в подростковом возрасте. Потому что этот возраст сам по себе – критический. До подросткового возраста ставятся другие диагнозы. В частности это может быть оппозиционно-вызывающее поведение, гиперактивное поведение и т.д. Конечно, в этом случае предрасположенность к девиантному поведению у ребенка уже есть, а значит надо как можно раньше начать решать эти вопросы. То есть должны обязательно проводиться занятия с психологом, и конечно нужна консультация психотерапевта, чтобы он понял суть проблемы и назначил хотя бы какие-то седативные препараты. Все это делается для того, чтобы хоть как-то достучаться до ребенка и объяснить, что такие вещи в принципе делать нельзя. Эта работа довольно длительная, но если на это вовремя не обратить внимание в детском возрасте, то в подростковом все это может перейти в гораздо более тяжелые формы.

Плюс, как правило, все такие моменты выходят из семьи. Поэтому здесь должен быть задействован именно семейный психолог. Ведь нередко бывает так, что мама ребенку одно говорит, а папа совершенно другое. То есть один родитель за определенное действие его хвалит, а другой говорит, что этого делать нельзя. И ребенок просто не может понять, как правильно себя вести, и из этого тоже возникают такие негативные моменты, – дополнила Ольга Александрова.

В заключение разговора она добавила, что если никакие предпринятые меры для исправления поведения такого ребенка не помогают, и с ним не могут справиться ни родители, ни школьная администрация, то для таких детей в Алматы существует спецшкола. Но определить туда "трудного" ребенка или подростка можно лишь по решению суда, и именно он определяет срок содержания в этом учебном заведении. Обычно он составляет от 3 месяцев до 1 года.

Это закрытое учебное заведение, где дети обучаются, и с ними ведется достаточно хорошая психокоррекционная работа. Им прививают там нормы поведения в обществе, объясняют, что можно, а что нельзя. По идее ребенка туда можно поместить с 11 лет, но таких детей я там не встречала. В основной массе это подростки в возрасте 13-14 лет и выше. Как правило, туда отправляют тех, кто категорически не хочет учиться и систематически пропускает школу, совершает неоднократно кражи или другие мелкие преступления, и состоит на учете у инспекторов ювенальной полиции. Ведь сейчас в каждой школе есть школьный инспектор полиции, и именно он это все контролирует и выносит свои рекомендации, – подытожила врач-психиатр.

Что говорит закон

В общем, как следует из вышесказанного, с таким ребенком должны в первую очередь работать его родители при поддержке психолога, а особых случаях – психотерапевта и психиатра. Но, как быть в случаях, если этого не происходит? Могут ли родители других школьников настоять на переводе такого ученика в другой класс или школу? Куда им следует обратиться, если администрация школы не реагирует на их жалобы, дабы не прибегать к таким крайним мерам, как это было в 2017 году в Актобе и Караганде, когда дети отказались ходить в школу из-за одного мальчика? Эти и другие вопросы журналист zakon.kz задал в официальном запросе в Министерство образования РК. Сегодня был получен ответ.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии со статьей 49 закона РК "Об образовании" родителям и иным законным представителям несовершеннолетних детей предоставлено право выбора организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка.

Согласно типовым правилам деятельности организаций среднего образования (приказ министра образования и науки РК от 30 октября 2018 года №595) в организациях образования, взаимоотношения обучающегося, законных представителей регулируются договором, определяющим права и обязанности сторон.

За нарушение обязанностей обучающимися (п.18 ст. 47 ЗРК "Об образовании) к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка и уставом организации образования, либо иные меры предусмотренные договором о предоставлении образовательных услуг. Проведение работы с детьми из неблагополучных семей и трудными детьми входит в функциональные обязанности социального педагога, педагога-психолога и заместителя директора по воспитательной работе. В соответствии с типовыми правилами организации работы Попечительского совета (приказ МОН РК от 27 октября 2017 года № 375) на Совет возложено осуществление общественного контроля за соблюдением прав обучающихся организаций образования. С целью принятия мер относительно поведения девиантного обучающегося, родители также имею право обращаться в отдел образования по месту жительства или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате, – сообщили в МОН РК.

Что касается вопроса о том, должны ли быть созданы специальные условия обучения для ученика с девиантным поведением, и могут ли его перевести на домашнее обучение и назначить куратора, который поможет наладить график учебы, в министерстве ответили, что по действующему законодательству в области образования, специальные условия для обучения детей, в том числе домашнее обучение для детей с девиантным поведением, не предусмотрены. В организациях образования работа с девиантными детьми возложена на классного руководителя и наставника из числа опытных педагогов.

Согласно типовым правилам деятельности организаций среднего образования (приказ МОН РК от 30 октября 2018 № 595) исключение из организаций образования детей до 16-летнего возраста допускается в исключительных случаях по решению органов государственного управления организацией образования за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава организации образования, – отмечено в ответе МОН РК.

В ведомстве дополнили, что по законодательству РК, при наличии, дети с девиантным поведением переводятся в воспитательное учреждение закрытого типа. Решение о направлении принимается судом, при подтверждении, что с данными обучающимися школой проделана вся профилактическая работа.

Владимир Демидов

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