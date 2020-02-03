Минтруда настаивает на отчислении дополнительных 5% в ЕНПФ

Мы согласны вводить поэтапно, и этот вопрос будет предметом обсуждения в рабочей группе, - сказал Нурымбетов.

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов высказался о введении отчисления дополнительных 5% работодателем в качестве пенсионных отчислений, передает zakon.kz.

В концепции модернизации пенсионной системы, которая была принята еще в 2014 году, такая мера (5%) была предусмотрена. Суть в том, что в развитии пенсионной системы в целом должна быть солидарная ответственность - государства, работника и работодателя. Сегодня государство выплачивает пенсии 2,2 млн человек, государство выплачивает гарантию по ЕНПФ. Вокруг этой темы есть разные мнения. Но как министерство труда, мы настаиваем на том, что дальше отсрочку делать нельзя, с 2023 года 5% взносы надо вводить. Мы согласны вводить поэтапно, и этот вопрос будет предметом обсуждения в рабочей группе, - сказал Нурымбетов.

Далее он высказался относительно минимальной гарантированной пенсии.

Ее ввод также был прописан в концепции модернизации пенсионной системы. Это важно, потому что с 1998 года мы перешли на накопительную пенсионную систему, и сегодня солидарную пенсию, которую выплачивает государство, получают граждане, которые наработали хотя бы полные 6 месяцев стажа до января 1998 года. Таких людей с каждым годом все меньше. Потихоньку солидарная составляющая будет сворачиваться. Поэтому, в 2043 году теоретически не будет людей, которым будет назначаться трудовая пенсия именно от государства, будет только базовая пенсия. Поэтому мы предложили с 2028 года внедрить в Казахстане минимальную гарантированную пенсию, она заменит сегодняшнюю базовую выплату. Мы предлагаем, чтобы минимальная гарантированная пенсия была для тех, у кого менее 5 лет стажа как минимум 70% от прожиточного минимума и дальше рост до полного прожиточного минимума, - сказал министр.

На совместном заседании палат парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, поручил отложить до 2023 года введение 5% дополнительных пенсионных взносов работодателей. Глава государства добавил, что за это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов, как будущих пенсионеров, так и работодателей.

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