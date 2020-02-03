Дарига Назарбаева подняла вопрос о низком уровне инклюзивного образования

Наша с вами задача и обязанность – сделать все возможное.

Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Сената Парламента РК, первым вопросом повестки дня стала информация об итогах работы Рабочей группы по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

В ходе заседания Председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Мурат Бахтиярулы отметил, что было выработано 62 предложения по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Из всех предложений 42 были о внесении изменений и дополнений в законодательные акты и 20 - в подзаконные акты, - добавил Бахтиярулы.

В свою очередь, Спикер Сената подчеркнула необходимость опубликовать собранные предложения на информационных ресурсах для всеобщего обсуждения.

Наша с вами задача и обязанность – сделать все возможное, чтобы улучшить законы, нормативы, методики и заставить эти документы работать, усилить ответственность. В конце концов к этой важной, большой работе нужно привлечь всю общественность, это же не только задача государства и социальных служб. Мы все люди и от внимания каждого очень многое зависит, - сказала Назарбаева.

Также Председатель Сената отметила низкий уровень инклюзивного образования, отсутствие необходимой инфраструктуры для детей с особенностями развития.

В том числе и городской транспорт. Если мы тратим бюджетные деньги на покупку городского транспорта, то обязательным условием должно быть наличие соответствующей техники, которая позволяет этим транспортом пользоваться людям с ограниченными возможностями. То же самое касается железнодорожного транспорта и авиасообщения, - сказала глава Палаты.

Также членами Бюро были рассмотрены предложения по повестке дня очередного заседания Сената, которое состоится 6 февраля. На заседании Палаты планируется рассмотреть законопроекты о ратификации Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о подготовке и проведении Парламентских слушаний. Так, 28 февраля планируется провести слушания на тему "Вопросы развития агропромышленного комплекса", а в начале марта состоятся слушания на тему "Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса" и "Развитие транзитного потенциала Казахстана".

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