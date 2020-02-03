Что показала проверка эвакуированных из Уханя казахстанцев

Среди эвакуированных большая часть - студенты.

Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин рассказал о здоровье граждан, которых эвакуировали из Уханя, передает корреспондент zakon.kz.

Было эвакуировано 89 человек. Из них 83 — казахстанцы, в том числе 80 студентов, 5 граждан Беларуси и 1 гражданин Армении. У всех взяты пробы, состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы, жалоб не предъявляют. У всех подтверждено отсутствие коронавируса лабораторно, но им надо оставаться под карантином в течение 14 дней, — сообщил на брифинге Бекшин.

Он напомнил, что известны рекомендации ВОЗ о предыдущих коронавирусных инфекциях еще с 2015 года, все препараты, рекомендованные ВОЗ, общеизвестны и имеются в Казахстане в наличии.

Сообщаем, что мы также переутвердили обновленный протокол по профилактике, диагностике лечения новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендации ВОЗ. Также сообщаем, что мы держим под контролем и изучаем рекомендации других стран. Например, на днях появился документ по временным рекомендациям Минздрава России, — добавил главный санитарный врач.

Также на брифинге в очередной раз напомнили СМИ, блогерам и простым гражданам об ответственности за распространение недостоверной информации.

Еще раз просим не пересылать страшилки. Практически все они содержат прямую ложь, либо хаотичные действия их авторов, которые игнорируют объявленный колл-центр 1406 и протокол, вводя тем самым в заблуждение массу людей. Меры, принятые Минздравом, системные, ресурсов хватает. Настоятельно рекомендуем казахстанцам подписаться на страницу в Facebook и доверять государственным СМИ, — заключил Бекшин.

По его словам, самое главное - ответственное поведение пациентов.

Просим всех граждан при малейшем подозрении, если вы прилетели из-за границы звонить в колл-центр в 1406, а не ходить хаотично по медицинским учреждениям. Существует алгоритм работы с потенциальными больными, хаотичные действия говорят только о вашем нежелании следовать правилам и звонить на национальную горячую линию. Прилетели из-за границы и чувствуете температуру, не пишите в соцсетях, не ходите по всем поликлиникам, звоните на 1406, - заключил он.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!