Казахстанцы не готовы отказаться от пластиковых пакетов

Мы не созрели настолько - Мирзагалиев.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, почему борьба с полиэтиленовыми пакетами не попала в новый Экологический кодекс, который сегодня презентовали депутатам, передает корреспондент zakon.kz.

Потому что Экологический кодекс - это живой документ. Дело в том, что когда мы начали эту норму прорабатывать, честно говоря, у нас уже, скажем так, Кодекс был фактически сформирован и проходил последнее согласование уже с государственными органами. При этом мы для себя видим, что эту норму нам необходимо очень глубоко в стенах Парламента обсудить. Если депутаты нас поддержать мы считаем, что к этой норме необходимо приходить, - полагает Мирзагалиев.

В то же время он отметил, что вопрос потребления пластика или его не потребления взаимосвязан скорее с экологической культурой человека.

Мне кажется на сегодня пластик очень глубоко проник в нашу жизнь. Здесь вопрос больше относится не к обилию пластика, а к экологической культуре. Необходимо минимизировать этот пластик в своей жизни. Мы же только начали этим заниматься. У нас в экологическом сознании мы не созрели настолько, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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