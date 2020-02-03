Образцовое село времен СССР пришло в упадок

Уличное освещение отсутствует в большей части села. Люди боятся выходить по вечерам.

Один из самых образцовых поселков советского времени превратился сегодня в "умирающий" аул. По благоустройству и комфортности он занимал третье место, и туда даже приезжали мировые лидеры, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Тротуаров в селе тоже почти нет. Дети идут в школу несколько километров вдоль дороги, рискуя угодить под колеса авто.

И потом дети идут поздно из школы, и темно. А проблемы, наиболее уязвимые, это - дороги. В центре еще хорошо, а вот переулочки. Из общественного транспорта у нас здесь ходят такси, и маршрутка ходит в город, - сказала жительница села Мария Рустамова.

Уличное освещение отсутствует в большей части села. Люди боятся выходить по вечерам. До города или районного центра приходится ездить на попутках или частных такси. Особенно нелегко пожилым, кому нужно снять пенсию с карточек, или оплатить коммунальные услуги. В Мынбаева эти услуги недоступны. Люди просят также построить им государственный детский сад.

Это здание нашего детского сада, где были дети с двухмесячного возраста до двух лет. Здесь прошло детство мое и моих братьев, знакомых и друзей. Здесь было очень хорошо и прекрасно. Без слез нельзя говорить. Сейчас это все рушится, рушится и рушится, - сказала жительница села Ольга Васильева.

Здание облюбовали бомжи. Старожилы с грустью вспоминают былую жизнь в процветающем селе, и бережно хранят старые снимки.

В Советском Союзе он занимал третье место по благоустройству поселков. Проводился конкурс, и мы были 3-и по Советскому Союзу. I место тогда занял поселок из Латвии. Здесь у нас проводился съезд Всемирной организации здравоохранения. У нас в поселки были частыми такие гости, как первый секретарь ЦК товарищ Кунаев, здесь были первые руководители Китая и Монголии, Цэдэнбал и Мао Цзэдун. В нашем поселке был Горбачев, он же сельскохозяйственник, - сказала жительница села Баян Турлыбекова.

Село Мынбаев было основано как Казахский научно-исследовательский институт животноводства. Раньше здесь проживало около трех тысяч человек. На сегодняшний день население увеличилось в два раза, и продолжает расти.

Здесь сейчас занимаются селекцией новых пород овец.

Создана экспериментальная база, в которой имеется более 14 пород овец. Это все перспективные породы овец мира, которые мы могли приобрести, - сказал директор НИИ овцеводства Бакытжан Мусабаев.

Со своими проблемами люди пришли на встречу с акимами села и района, но им только презентовали итоговый отчет. Хотя, судя по словам чиновников, развитием села все же заниматься собираются.

В этом году для села Мынбаев выделено 860 млн тенге бюджетных средств. Эти деньги, в первую очередь, будут направлены на ремонт дорог, электроснабжение и восстановление детского сада, - сказал аким Жамбылского района Багдат Алиев.

Проблемы, как заверили в акимате, будут решены постепенно.

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