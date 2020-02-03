Мощный паводок грозит северным районам Казахстана

Около 700 млн тенге на противопаводковые мероприятия в бюджете области предусмотрены.

Не исключено повторение сильнейшего паводка 2017 года, который побил все рекорды за последние полвека наблюдений. Технику и людей готовят уже сейчас, и денег из бюджета будут запрашивать больше, чем рассчитывали. Только в Северном Казахстане под угрозой подтопления около 100 сел, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Январь не пожадничал, укрыл снегом поля, сделал запасы. Но это одна сторона монеты. Крестьянам теперь сеять в радость, если только опять не придется самим эвакуироваться, как весной 2017 года. Тогда в 15 селах затопило 380 домов. А в самом Петропавловске на весло встал весь частный сектор и дачный массив.

Тогда, три года назад, природных рекордов было много. Половодье и самый высокий перелив через гребень водохранилища обеспечило, и слияние паводковых вод вокруг города. В последний раз такое наблюдали в 1941 году. Единственная возможность сейчас избежать этого - очистить Петропавловск от снега. Его вывозят круглосуточно.

Технику, людей, силы нужно сейчас готовить. Можем поплыть, - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Область еще в большей опасности, чем Петропавловск. В северном регионе - 22 гидросооружения. Дамбы, плотины, водохранилища. Но восемь из них в аварийном состоянии. Одна из дамб, капитально отреставрированная за 100 млн тенге в позапрошлом году, продержалась совсем немного. Образовалась пробоина. Заделывать ее некому, да и нечем. Объект был сдан и принят.

Да, был проведен капитальный ремонт, на сегодняшний день она в аварийном состоянии, работы по восстановлению не начаты, - сказал природоохранный прокурор Самат Тимербаев.

В настоящий момент проходят судебные процессы между подрядчиком и акиматом Уалихановского района, - сообщил замруководитель ДЧС СКО Ерик Сарыбаев .

Около 700 млн тенге на противопаводковые мероприятия в бюджете области предусмотрены. Но уже сейчас ясно: их не хватит. Запасы снега уже превышают многолетние нормы в два раза. А это почти всегда значит одно - что снова будет не хватать специальной техники, в том числе вездеходов. И все это опять придется занимать у соседей.

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