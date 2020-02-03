Фермеры Казахстана оказались на грани выживания

Фермеры с сожалением констатируют: если ситуация с субсидиями не изменится, то в этом году объем выращенной продукции значительно снизится.

Фермеры южного региона Казахстана оказались на грани выживания из-за приостановления государственной поддержки. Большие кредиты и повышение цены на топливо перевели тепличный бизнес в разряд самых невыгодных, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Асхат Липатов - владелец одной из теплиц Сарыагашского района. Занимается промышленным выращиванием помидоров уже год. Свою продукцию поставлял не только на отечественные прилавки, но и за рубеж. Однако дальнейшее производство сейчас под большим вопросом.

Раньше у нас были субсидии, благодаря которым мы могли покрыть часть расходов на уголь и газ, чтобы отапливать помещения. Теперь этих субсидий нет, и содержать теплицы стало очень дорого! - сказал фермер Асхат Липатов.

Сарыагашский район исконно был земледельческим. Сейчас здесь 626 гектаров отдано под теплицы, в которых работают 12 тысяч человек. Но из-за приостановления субсидий на топливо все оказались на грани выживания.

Вы можете спросить у каждого здесь, у всех большие проблемы. Почему? Потому что от государства поддержки нет. Если не даете субсидии, тогда хоть кредит льготный под 4% дайте. Только так и сможем развить бизнес, - сообщил председатель союза фермеров Жартытобинского сельского округа Розмат Асылмуратов.

Видите, какая ситуация? Угля нет, и денег тоже нет, потому что нам пришлось взять кредит под 18-20%. И то еле получили! - сказал фермер Жаксылык Дюйсебаев.

В областном Управлении сельского хозяйства о проблеме знают. Но без указаний от министерства исправить ничего не могут.

Да, на сегодняшний день субсидии для теплиц приостановлены. Мы написали в министерство с просьбой поддержать фермеров. Но пока ответа не получили, - сообщил главный специалист областного управления сельского хозяйства Максат Садибек.

На запрос журналистов в Минсельхозе ответили сразу. Сказали, что субсидии в агросекторе стали сокращать поэтапно. Сначала это затронуло зернопроизводителей, потом тех, кто выращивал масличные культуры, теперь подошла очередь овощеводов. Возвращать ту поддержку не будут, но предложили сэкономить деньги на другом.

Они могут взять базовые субсидии для поставки воды, гербицидов, биореагентов, удобрений. Пока вот такие варианты поддержки у нас. На базовые субсидии уже сейчас они могут подать заявки на 2020 год в электронном виде, - сообщили в ведомстве.

В среднем в год только в Сарыагашском районе собирают более 100 тонн овощей, 90% которых поставляются на прилавки Казахстана и России. Фермеры с сожалением констатируют: если ситуация с субсидиями не изменится, то в этом году объем выращенной продукции значительно снизится.

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