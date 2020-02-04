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В ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег

Правила распространяются на всех членов ЕАЭС — Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.

Фото : riamo.ru4 февраля 2020, 14:06

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах провоза денег в августе 2019 года. Сумму свыше 100 тыс. долларов теперь нужно не только декларировать, но и подтверждать ее происхождение, передает zakon.kz.

Это требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Как ранее поясняли в ЕЭК, изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов. Правила распространяются на всех членов ЕАЭС — Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.


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