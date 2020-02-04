Nur Otan на страже интересов трудящихся

На сегодняшний день в Казахстане больше 9 миллионов занятого населения.

Партия Nur Otan и Федерация профессиональных союзов РК будут вместе работать над совершенствованием условий труда для граждан Казахстана. Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и председатель Федерации профессиональных союзов Ералы Тогжанов, передает zakon.kz.

В документе отмечается, что Nur Otan и Федерация профсоюзов будут совместно участвовать в разработке рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства по вопросам защиты социальных и трудовых прав и интересов трудящихся, а также по совершенствованию системы профилактики и разрешения трудовых и социальных конфликтов.

Как отметил Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, совместная работа по защите прав и интересов человека труда – общий интерес Партии и Федерации.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в День профсоюзов, который впервые был введен в качестве профессионального праздника, отметил, что "современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся: на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии". При этом партия Nur Otan всегда уделяет особое внимание защите трудовых прав казахстанцев. "Человек, его права и свободы" являются самыми высокими ценностями, указанными в политической доктрине партии, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

На сегодняшний день в Казахстане больше 9 миллионов занятого населения, из них 2 миллиона в рядах Федерации профсоюзов Казахстана и свыше 600 тысяч членов Nur Otan.

В свою очередь Председатель Федерации профсоюзов Ералы Тогжанов обратил внимание на тот факт, что Nur Otan - ведущая политическая сила Казахстана, партия реальных дел, и поэтому кооперация с нуротановцами – залог успеха в деле защиты интересов трудящихся.

Федерация профсоюзов и партия Nur Otan имея различные цели и методы их достижения формируют социальную политику государства на единых позициях и подходах. У членов профсоюзов могут быть различные политические убеждения, тем не менее, сотрудничество с партией Nur Otan, имеющей наизначительный политический вес в нашей стране, имеет весомые результаты в решении социальных проблем и защите прав трудящихся, – заявил Ералы Тогжанов.

Первый заместитель Председателя Nur Otan рассказал о международном опыте совместной работы политических партий и профсоюзов. По его словам, это эффективное сотрудничество в интересах работающего населения. Он подчеркнул, что основу Демократической партии США составляют профсоюзы и работники предприятий. А в Великобритании Лейбористская партия основана комитетом рабочих и всегда выступает за защиту прав трудящихся.

В этой связи, полагаю, что заключение Меморандума между партией Nur Otan и самой крупной профсоюзной организацией страны - Федерацией профсоюзов Казахстана усилит развитие защиты прав и интересов работников, – заявил Бауыржан Байбек.

Глава Федерации профсоюзов обратил внимание, что в Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана озвучил ключевые направления социальной модернизации, создания новых рабочих мест и повышения заработных плат. По мнению Ералы Тогжанова, решить поставленные задачи можно только с наиболее авторитетным представителем интересов народа, коим является партия "Nur Otan".

Nur Otan - партия конкретных дел. Мы хотим подписать такой документ с самой крупной, авторитетной партией. Вместе мы должны поднять статус, авторитет человека труда. Совместно с партией мы решили очень много вопросов. Было обсуждено много вопросов, связанных с законом о статусе педагога. Из внесенных нами предложений были принято 14, – сказал Ералы Тогжанов.

Напомним, недавно Первый зампред партии посетил Атыраускую область, где встретился с трудовыми коллективами. По словам работников, актуальным в регионе остается вопрос трудоустройства и конкуренции с иностранными рабочими.

Мы рассматривали вопросы заработной платы работников нефтяной отрасли и занятости местного населения. Кроме того, в ходе встречи с местными врачами были затронуты вопросы их статуса и правовой защиты. В настоящее время партия заинтересована в защите прав работников и в других сферах, – акцентировал Первый заместитель Председателя Nur Otan.

Стоит отметить, что одним из важнейших направлений совместной деятельности партии Nur Otan и Федерации профсоюзов – это решение конкретных проблем работников через общественные приемные партии и "центры примирения" профсоюзов. К предстоящей работе будут привлечены активисты молодежного крыла "Jas Otan" и Молодежного совета профсоюза "Келешек".

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