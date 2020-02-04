Коронавирус ударил по рынкам нефти: как это отразится на Казахстане

На фоне распространения коронавируса КНР снизила спрос на нефть на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления.

В понедельник 3 февраля 2020 года, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что крупнейший импортер нефти в мире Китай снизил спрос примерно на 3 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса. Это составляет порядка 20% объема потребления. "Это самый серьезный шок для спроса с момента финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 года", – говорится в сообщении. По мнению источников, в сложившейся ситуации нефтяной рынок нуждается в помощи ОПЕК и ее союзников, которые планируют провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Казахстан также является крупным экспортером нефти, в том числе и в Китай, и в немалой степени зависит от цен на "черное золото". Своими мнениями о том, как сложившаяся ситуация может повлиять на экономику Казахстана в целом, и в частности отразиться на курсе доллара и тенге, с журналистом zakon.kz поделились ведущие эксперты-экономисты.

Как отметил управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов, на фоне событий происходящих в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, цены на "черное золото" снижаются до годовых минимумов. И на этом фоне возникает определенная настороженность относительно перспектив в краткосрочном периоде в нефтяной отрасли Казахстана. Но если смотреть на ситуацию шире, то наша страна, в отличие от других, не столь сильно зависит в этом отношении от текущей ситуации в КНР.

На долю Китая приходится всего 2-3% от всего экспорта нефти из Казахстана. То есть Китай не является основным потребителем нефти Казахстана. Это в основном страны ЕС. Поэтому влияние именно на нефтяную отрасль Казахстана идет не через прямое снижение импортного спроса Китая, а больше через снижение цен на мировом рынке. Снижение спроса Китая на нефть будет больше оказывать прямое негативное влияние на Россию и Саудовскую Аравию, так как именно они сейчас являются основными поставщиками сырья для Поднебесной. Вот им будет сложнее в этом случае, – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, если говорить о снижении цен на нефть из-за ситуации в Китае, как основном факторе влияния на нефтяной сектор Казахстана, то здесь это влияние тоже ограничено. Да, в долларовом эквиваленте цена снижается, но в тенговом эквиваленте она по-прежнему высока.

Если смотреть на нефтяные котировки, то 54 доллара за баррель, при текущем курсе составляет, порядка 20 тысяч тенге за баррель. То есть, если считать стоимость барреля нефти в тенге, то эта величина даже намного выше тех значений, что были в 2016 году, когда цены на нефть снизились до 40 долларов за баррель. Это связано с тем, что у нас сейчас курс тенге к доллару несколько недооценен. То есть он с "запасом" выше своего равновесного уровня. И на фоне этого тенговая стоимость нефти довольно высокая. Поэтому ожидать какого-то сиюминутного негативного влияния на экономику Казахстана из-за снижения котировок нефти в долларовом эквиваленте я бы не стал, – продолжил Олжас Тулеуов.

Он дополнил, что его больше беспокоит в сложившейся ситуации другой момент, который не связан с рынком нефти, но может оказать гораздо большее негативное воздействие на казахстанскую экономику. Так, Китай является одним из крупнейших, если не основных потребителей продукции казахстанской металлургии как в части сырья, так и в отношении готовой продукции. И когда КНР демонстрирует снижение спроса, могут пострадать казахстанские предприятия, задействованные в металлургической промышленности.

Какие могут быть общие макропоследствия для экономики Казахстана на фоне всего этого? Конечно – снижение экспортных доходов и некоторое замедление экономической активности. Так, по нашим оценкам, замедление роста экономики Китая до 5% будет "стоить" Казахстану 0,2-0,4 процентных пункта от реального роста ВВП. А это, в свою очередь, приведет к тому, что будут наблюдаться недоимки бюджета и соответствующее расширение его дефицита. Следующий момент – это курс тенге. Как я уже сказал выше, в течение прошлого года тенге находился на уровнях недооценки, то есть был с "запасом" обесценен. И сейчас этот "запас" прочности понемногу используется. Так, несмотря на то, что цена на нефть сейчас достигла 54 долларов за баррель, курс тенге к доллару США держится в пределах 380. Однако даже при этом определенный "потенциал" роста до 387-390 для USDKZT на фоне возможного обострения эпидемии коронавируса все еще сохраняется, – считает эксперт.

Также Олжас Тулеуов напомнил, что на днях состоится заседание представителей стран ОПЕК, которых очень беспокоит вся эта ситуация. И они наверянка предпримут все усилия, чтобы цены на нефть снова вышли на уровень выше 60 долларов за баррель.

И я считаю, что это вполне возможно реализовать. К примеру, снижение добычи нефти в пределах 500 тысяч баррелей в сутки в ответ на падение китайского спроса, что сейчас активно обсуждается членами ОПЕК – это очень большой объем, эквивалентный примерно четверти суточного объема добычи нефти в Казахстане. Конечно непонятно, как будет дальше развиваться ситуация с распространением коронавируса, но сами власти Китая заявляют, что уже к концу февраля будет преодолен определенный пик этого заболевания, и возможно к весне удастся его купировать. И тогда ситуация в экономике этой страны, а значит и в мире, значительно улучшиться, – резюмировал Олжас Тулеуов.

По мнению аналитика международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрея Чеботарева, сокращение потребления нефти – это первый признак того, что экономика Китая действительно испытывает проблемы в связи с вспышкой коронавируса.

До этого – была лишь паника. То есть снижение котировок нефти было на панических настроениях рынка. Сейчас нефть падает на вполне реальных фактах, которые говорят о том, что КНР снижает потребление. Скорее всего, вслед за нефтью будет падать и медь. Потому что это два основных импортируемых товара в Китай. И это конечно может представлять определенную проблему для Казахстана, так как мы добываем и экспортируем медь в эту страну. Скорее всего, речь пойдет о давлении на тенге, который и так уже испытывает давление в связи с тем, что нефтяные котировки падают. Но, несмотря на то, что тенге испытывает давление, Нацбанк его поддерживает в последнее время. И скорее всего он просто продолжит отступать от 380 до 381-382 USDKZT, но тут все зависит от позиции регулятора на рынке, – отметил эксперт.

Он добавил, что, по крайней мере, до этого, Нацбанк не давал тенге слабеть, подкрепляя его. И мы это видели по кросс-курсу рубля, который вчера в первые за четыре месяца, спустился ниже 6 тенге за рубль.

Пока эти изменения в экономике Китая только так касаются Казахстана. Но если Китай продолжит снижать потребление нефти и меди, если он будет замедлять свою экономическую активность, то это напрямую коснется и нас. По разным подсчетам в 1% роста ВВП КНР есть 2,4% роста ВВП Казахстана. То есть если они снизят свой ВВП на 2%, то мы можем недосчитаться половины процента роста нашего ВВП. Так как Китай – это все же мировой потребитель и снижение его экономики, это проблема для всего мира, – подытожил Андрей Чеботарев.

Как отметил известный казахстанский экономист Арман Байганов, из-за вспышки коронавируса сейчас потребление нефти может снижаться и в других странах мира. В частности идет снижение спроса на авиаперевозки. И это затронуло не только Китай, но и такие туристические страны, как Таиланд, Вьетнам, Филиппины и т.д.

То есть в страны, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, будет значительно снижаться поток туристов. Также наблюдается снижение деловой активности в Китае, особенно в центральных регионах, где по максимуму ограничено движение автотранспорта, авиаперевозок, соответственно снизилось потребление ГСМ и нефтепродуктов. И я предполагаю, что эта тендеция продолжиться, пока эпидемия не достигнет своего пика. Но со временем, когда она будет идти на спад, спрос на нефть снова начнет повышаться. Но это не произойдет сразу, а будет происходить постепенно, – считает эксперт.

Сейчас же, по его мнению, даже есть риск того, что в краткосрочной перспективе цена нефти марки Brent может упасть до 50 долларов за баррель. И возможно, это продлиться несколько месяцев, но потом все равно цена нефти вырастет. Потому что сама себестоимость добычи нефти в США намного выше, и если не будут приняты меры, многие нефтяные компании просто придут в упадок.

Но то, что страны ОПЕК будут пытаться добычу еще 500 тысяч баррелей сокращать, особой "погоды" не сделает. Разве что психологически. Ведь 10-20% снижения спроса на нефть эти меры не возместят. То, что сейчас происходит в Китае и других странах – это шоковая терапия для всего мира. И это в первую очередь затронет нефтяную отрасль. И, судя по всему, в самом Китае в этом году рост ВВП будет намного ниже, чем запланировано. Учитывая все это, тенге будет находится под существенным давлением, так как российская валюта тоже ослабла за последнее время после существенного укрепления. Но я предполагаю, что Нацбанк будет использовать свои резервы и продолжать сдерживать панические настроения на валютном рынке. Курс USDKZT, по моему мнению, в ближайшее время, возможно даже в первом полугодии, будет находиться в коридоре 380-390 тенге за доллар, – подытожил Арман Байганов.

Подготовил Владимир Демидов

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