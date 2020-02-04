Почти 200 фэйков о коронавирусе зафиксировали Международные организации

Казахстанцам в очередной раз настоятельно рекомендуют подписаться на страницу Минздрава в Facebook и доверять государственным СМИ.

Фото : focus.ua

Почти 200 фэйков о коронавирусе зафиксировали Международные организации, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz. Еще раз, соотечественники, хватит пересылать друг другу фальшивки. Международные организации зафиксировали почти 200 фейков о коронавирусе. Практически все они содержат либо прямую ложь, либо собственные хаотичные действия их авторов, которые игнорируют объявленный колл-центр 1406 и клинический протокол, тем самым вводя в заблуждение массу людей, — сказал Ахметшарип. Он поблагодарил ряд блогеров и целые организации, которые пишут материалы, анализируя поток слухов и фейков, и также оперативно их разоблачают. Мы хотим отметить несколько из них, это только первые имена, которые успели увидеть: Мухтар Тайжан, Дмитрий Дубовицкий, Жанна Ильичева, Андрей Чеботарев, проект Factcheck.kz в лице Павла Банникова. Меры, принятые Минздравом - системные, всех ресурсов хватает. Настоятельно просим всех казахстанцев подписаться на страницу Минздрава в Фейсбуке и доверять государственным СМИ, — заключили на брифинге. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке