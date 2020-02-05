Закон "О регулировании торговой деятельности" устарел - Божко

Цены выросли, а акиматы не среагировали.

Вопрос стоимости социально значимых продуктов питания обсудили на заседании Правительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Подорожало практически все – и молоко, и хлеб немножко подорожал, и колбаса". "Хлеб немножко поднялся, хлебобулочные изделия. Сахар – одна цена стоит. В принципе, все, так особо незаметно, что что-то поднялось". "А что значит контролировать цены? Транспорт и прочее, кризисные явления, они во всем мире, поэтому, конечно, кого-то бьют по карману. Но ничего, выправим!"

На 10,5% выросли цены на продукты питания в конце 2019 года, а в январе 2020 года всего на 0,3%. Видимо, поэтому разницу почувствовали не все. К тому же, как заверил министр Бахыт Султанов, показатель роста в 2 раза ниже, чем в начале прошлого года, однако, могло быть и лучше.

В прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах, но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял меры воздействия на торговые объекты. В январе 2020 года снова зафиксировали 7 случаев превышения пороговых цен, однако, реакции от акиматов опять не последовало, - рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Например, в Костанайской области, по словам министра, несмотря на общее снижение цен на социально значимые товары, выше нормы реализуют куриное мясо и яйца. Такая же ситуация в Алматы, Шымкенте, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях. В ведомстве считают, что пора пересмотреть механизм использования стабфондов и насытить рынок товарами с лейблом "сделано в Казахстане". "Оборотная схема" – тоже очень действенный инструмент, в этом Бахыт Султанов убедился, будучи акимом столицы. То есть заключать с производителями соглашения, чтобы сдерживать цены во время сезонных колебаний. Но эту схему пока применяют только в Нур-Султане и Алматы.

Еще одна проблема – экспорт, который так и манит отечественных производителей.

Был такой конкретный случай в Карагандинской области, когда картофелеводы сдавали свою продукцию трейдерам, и дальше не задумывались, куда трейдер везет? В Узбекистан или в Россию. Но в результате в какой-то момент получилось, что в Карагандинской области случился дефицит картофеля, хотя в целом по стране мы производим больше картофеля, чем потребляем. Чтобы таких случаев не происходило, акимы должны при предоставлении субсидий производителям поставить встречное обязательство, что определенный процент, например, 20% картофеля он обязан продать на внутренний рынок, а 80%, пожалуйста, отправлять на экспорт, - объяснил Бахыт Султанов.

Премьер-министр заметил интересную тенденцию, когда в ноябре прошлого года из-за роста цен отдельные заместители акимов получили выговоры, уже в декабре этот показатель уменьшился на 1%.

Снижение темпов роста цен говорит о том, что у регионов есть необходимые инструменты для работы в этом направлении. Вместе с тем по итогам января мы снова наблюдаем рост цен на социально значимые товары на 0,3%. Акимы и министры должны держать вопрос цен на особом контроле и оперативно реагировать на изменение ситуации, - заявил премьер-министр РК Аскар Мамин.

Однако мнения касательно проблем с ценообразованием разделились. Владимир Божко видит решение в том, чтобы перестать потакать перекупщикам.

Наложения сейчас в торговых сетях на цену продуктов субъектов торговли доходит до 80% от цены оптовых поставок. В Германии оптовик имеет право добавить к цене только 2%, розница не более 10%. И все они работают. Мы подняли законодательство и других стран. В Беларуси 10%, в Украине 15% надбавка, в Киргизии на каждой стадии по перепродаже социально значимых товаров не более 5%, в Молдавии 15%. У нас наш закон о торговле, написанный еще, когда не соответствует той обстановке, которая складывается. Уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей в Казахстане всего 4,5%, но в РФ 10%, в Беларуси 18%, - рассказал заместитель председателя мажилиса парламента РК Владимир Божко.

Некоторые продавцы не упустили возможность, и подняли цены на товары из Китая. Якобы из-за того, что границы с Поднебесной закрыты в связи со вспышкой коронавируса. Но это незаконно! Бахыт Султанов призвал казахстанцев проявить бдительность, и сразу же сообщать о нарушениях на "горячую линию" Комитета по защите прав потребителей, или писать на Telegram канал.

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