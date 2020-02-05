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Каждый сотый казахстанец борется с онкологией

Сегодня мир уже в 20-й раз отмечает День борьбы против рака.

Фото : Youtube5 февраля 2020, 01:12

Ежегодно от рака умирают почти 10 млн человек. 14 тысяч из них казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Огромные деньги уходят на обследование и лечение, на закуп и разработку новых лекарств и методик. Несмотря на это, каждый 100-й казахстанец сегодня борется с онкологией, а значит, стоит между жизнью и смертью. И на какой стороне окажется, зависит не только от врачей. В знак поддержки тех, кто ведет этот порой неравный бой, монумент Байтерек в столице на четыре дня окрасили в синий цвет.

С населением в 550 тысяч человек в онкодиспансер Петропавловска 10 тысяч больных раком. На 1 месте - поражение легких и кожи. Никаких особо вредных производств в регионе нет, солнца тоже месяцами не видно. Но именно такой неожиданный расклад. Раннее выявление онкологии - это шанс на жизнь. Потому и больные, и врачи ждут новый томограф за счет инвестора.

Оказание каких-то платных услуг онкологическим больным - это невозможная вещь, и она не обсуждается. То есть мы возмещаем инвестору средства за счет тарифа. Все счастливы, потому что инвестор зарабатывает деньги, а мы получаем доступ к оборудованию и обеспечиваем наших больных диагностикой, - рассказал онколог Олег Дудяк.

3 бесплатных вида скрининга проводят в нашей стране. Они помогают выявлять болезнь. Вовремя диагностировать - это уже сделать полдела. В прошлом у Гульнар Достановой больничные коридоры. Свой рак она победила в 2 этапа.

Прошло полгода, и через полгода снова рост, прошла еще 6 химиотерапий. И вот после этого 1,5 года я в ремиссии. Много вынесла из этой болезни, как прекрасна жизнь. Она текла, и как будто мимо меня, - поделилась победившая рак Гульнар Достанова.

Но все действенное, продвинутое и современное, как правило, безумно дорого. Поэтому государство ежегодно на онкоскрининги и бесплатное лечение таких, как Гульнар, выделяет 40 млрд тенге. 4 февраля 20 лет назад в Париже был учрежден Всемирный день борьбы с раком. Вот уже 2-й год он проходит под лозунгом, которому очень хочется верить: "Я есть и я буду". Но ежегодно только в Казахстане регистрируют около 36 тысяч новых случаев. По данным Минздрава, в лидеры традиционно входят Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, а также город Алматы.

К любому врачу приходит, и если есть подозрение на рак, они должны получить бесплатное направление на КТ и МРТ. Если пациент не получает, пусть он идет, жалуется главному врачу, это тоже их права, - объяснила председатель правления АО КАЗНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Смертность при онкологии остается высокой. И поэтому последнее время все более настойчиво ставится вопрос строительства хосписов. Вот и в Северном Казахстане ждут открытия такого первого, со дня на день, частного, в селе. За пациентами будут ухаживать и делать все, чтобы облегчить им жизнь и их родным. И платить за это тоже будет государство. Если пришла беда, с ней не оставят наедине. Так правильно.


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