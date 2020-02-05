Каждый сотый казахстанец борется с онкологией

Сегодня мир уже в 20-й раз отмечает День борьбы против рака.

Ежегодно от рака умирают почти 10 млн человек. 14 тысяч из них казахстанцы, сообщает zakon.kz со ссылкой на первый канал "Евразия".

Огромные деньги уходят на обследование и лечение, на закуп и разработку новых лекарств и методик. Несмотря на это, каждый 100-й казахстанец сегодня борется с онкологией, а значит, стоит между жизнью и смертью. И на какой стороне окажется, зависит не только от врачей. В знак поддержки тех, кто ведет этот порой неравный бой, монумент Байтерек в столице на четыре дня окрасили в синий цвет.

С населением в 550 тысяч человек в онкодиспансер Петропавловска 10 тысяч больных раком. На 1 месте - поражение легких и кожи. Никаких особо вредных производств в регионе нет, солнца тоже месяцами не видно. Но именно такой неожиданный расклад. Раннее выявление онкологии - это шанс на жизнь. Потому и больные, и врачи ждут новый томограф за счет инвестора.

Оказание каких-то платных услуг онкологическим больным - это невозможная вещь, и она не обсуждается. То есть мы возмещаем инвестору средства за счет тарифа. Все счастливы, потому что инвестор зарабатывает деньги, а мы получаем доступ к оборудованию и обеспечиваем наших больных диагностикой, - рассказал онколог Олег Дудяк.

3 бесплатных вида скрининга проводят в нашей стране. Они помогают выявлять болезнь. Вовремя диагностировать - это уже сделать полдела. В прошлом у Гульнар Достановой больничные коридоры. Свой рак она победила в 2 этапа.

Прошло полгода, и через полгода снова рост, прошла еще 6 химиотерапий. И вот после этого 1,5 года я в ремиссии. Много вынесла из этой болезни, как прекрасна жизнь. Она текла, и как будто мимо меня, - поделилась победившая рак Гульнар Достанова.

Но все действенное, продвинутое и современное, как правило, безумно дорого. Поэтому государство ежегодно на онкоскрининги и бесплатное лечение таких, как Гульнар, выделяет 40 млрд тенге. 4 февраля 20 лет назад в Париже был учрежден Всемирный день борьбы с раком. Вот уже 2-й год он проходит под лозунгом, которому очень хочется верить: "Я есть и я буду". Но ежегодно только в Казахстане регистрируют около 36 тысяч новых случаев. По данным Минздрава, в лидеры традиционно входят Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, а также город Алматы.

К любому врачу приходит, и если есть подозрение на рак, они должны получить бесплатное направление на КТ и МРТ. Если пациент не получает, пусть он идет, жалуется главному врачу, это тоже их права, - объяснила председатель правления АО КАЗНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Смертность при онкологии остается высокой. И поэтому последнее время все более настойчиво ставится вопрос строительства хосписов. Вот и в Северном Казахстане ждут открытия такого первого, со дня на день, частного, в селе. За пациентами будут ухаживать и делать все, чтобы облегчить им жизнь и их родным. И платить за это тоже будет государство. Если пришла беда, с ней не оставят наедине. Так правильно.

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