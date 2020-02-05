Фермеры обвинили чиновников в захвате земли

Инспекция в течение недели проведет расследование действий районной земельной комиссии и даст правовую оценку.

Земельный скандал разгорается в Алматинской области. Местные фермеры-животноводы жалуются, что чиновники разделили сельскохозяйственные угодья между своими родственниками. А остальным пасти скот негде. За помощью фермеры обратились в СМИ, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Фермеры Кегенского района назначили встречу с журналистами у акимата. Однако сами появились только после того, как перед администрацией выстроились телевизионные камеры. Люди боялись, что их разгонят раньше времени, и поэтому вынужденно прятались.

Несколько десятков жителей рассказали о том, что хотели получить участки в аренду. Но их представители земельных комиссий не допустили к участию в тендере под разными предлогами. По их словам, в итоге чиновники отдали земли своим близким и родным. Жителям сел Туюк и Каркара теперь негде пасти скот и заготавливать корм.

Один участок земли отдали главному специалисту из акимата. Еще один получил отец руководителя аппарата Кегенского района Медета Исаева, - сказал житель села Туюк Манап Кыдырбай.

Все села огородили сеткой, теперь вокруг них крупные фермы. Большая часть земли изрыта, экологи молчат. Член земельной комиссии по имени Жумаш огородил себе участок, подготовил ее, а затем выиграл конкурс. Разве это справедливо? - задался вопросом житель села Каркара Азамат Нурсатбаев.

Жители района сильно разочарованы. Они призывают власти наказать тех, кто поступил нечестно, и требуют отменить решение земельной комиссии. По их заявлению, в числе победителей были даже те, кто вообще здесь не живет и не занимается животноводством. Аким района, в свою очередь, заверил, что решение комиссии будет пересмотрено. Как оказалось, в районе более трех тысяч гектаров свободной земли.

Теперь, после протеста решения этой комиссии я приостановил ее работу. Я отправил письмо в земельную инспекцию области. Если выяснится, что были нарушения, то результаты конкурса отменят, - сказал аким Кегенского района Талгат Байедилов.

Аким Алматинской области направит специальную комиссию, в составе которой прокуроры, в Кегенский район для разбирательств. Инспекция из Талдыкоргана в течение недели проведет расследование действий районной земельной комиссии и даст правовую оценку.

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