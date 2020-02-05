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Токаеву отчитались о создании в Казахстане "открытого неба"

Президент поручил продолжить активную работу по расширению авиасообщения нашей страны с заинтересованными государствами.

Фото : Акорда5 февраля 2020, 11:14

Президент Казахстана принял заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о проделанной работе по созданию режима "открытого неба" над Казахстаном. В нынешнем году ожидается открытие 14 новых маршрутов известными авиакомпаниями из Катара, Польши, Омана, Беларуси, Малайзии, Румынии, ОАЭ, Кувейта. Ведутся переговоры с авиационными властями Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура, Латвии, Литвы.

Роман Скляр сообщил, что во исполнение поручения главы государства в 2019 году было открыто 12 новых авиамаршрутов, в том числе из столицы Казахстана в Прагу, Улан-Батор, Токио.

Президент поручил продолжить активную работу по расширению авиасообщения нашей страны с заинтересованными государствами, а также по наращиванию грузовых перевозок через основные аэропорты Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также отметил важность усиления конкуренции в авиационной сфере, что благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров и развитии гражданской авиации в целом, - сказано в сообщении Акорды.


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