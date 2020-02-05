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В Казахстане потеплеет до плюс 18

Прогноз погоды на три дня.

Фото : wikipedia.org5 февраля 2020, 15:18

С юго-западными тропосферными потоками на Казахстан смещается Черноморский циклон, принесёт с собой дождь, ледяной дождь, мокрый снег, сильный юго-западный ветер с метелью и значительное потепление, сообщает zakon.kz.

Не только ночью, но и днём температура воздуха предполагается минус 6… плюс 5°С. Из-за таких высоких температур и осадков к очень опасным явлениям погоды добавился ещё гололёд и туман. На юге и юго-востоке с южным циклоном также ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, температура воздуха днём повысится до плюс 5…10°С, на крайнем юге до плюс 12…18°С. И на всей территории Казахстана в предстоящие трое суток температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 8…16°С, - говорится в сообщении пресс-службы РГП "Казгидромет".


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