Мама сестер-близняшек из Алматы рассказала о съемках в новом клипе Би-2

Съемки проходили в середине декабря 2019 года в Алматы.

3 февраля в Сети появился новый клип российской группы Би-2 на песню "Пекло". Над видео работал казахстанский режиссер Максим Шишкин, а в съемках приняли участие несколько алматинцев. Среди них сестры-близнецы Ольга и Елена Брезинская. Их мама рассказала корреспонденту zakon.kz об атмосфере на площадке, а также о будущей актерской карьере девочек.

По словам Юлии Брезинской, съемки проходили в середине декабре 2019 года в Алматы. Предложение сняться в видеоклипе поступило от кастинг-агентства: 9-летние Ольга и Елена подошли по типажу, нужны были худенькие девочки с большими глазами и кудрявыми волосами. Вначале, как положено, были видеопробы. До последнего момента ни Юлия, ни ее дочки не знали, для кого будет снят клип.

А вот когда узнали, это было что-то, тогда я вопила просто от восторга. Вы представляете, каких усилий нам стоило полтора месяца держать все в тайне? – поделилась Брезинская.

На съемках Юлия была в качестве сопровождающего лица.

Сестрам долго наносили на лицо специальный грим, после чего прямо на них "фактурили" костюмы, а сама работа перед камерой заняла не больше часа.

У меня самой есть опыт съемок, и я увидела, что здесь организация процесса была на высшем уровне, никто не терял лишнее время на ожидание. Отчасти съемочная команда отнеслась с пониманием, потому что участвовали дети. Внимание к детям было большое, режиссер, давая указания, по ходу дела нахваливал их через каждое слово. Довольно быстро отсняли много разных позиций. После монтажа в итоговую версию клипа попала лишь часть отснятого с девочками-близнецами материала, но оно того стоило, - призналась Брезинская.

Например, в клип не вошел фрагмент, где девочки танцевали, но без монтажа никак не обойтись.

Они отработали как взрослые артисты. Тем более, что задача была сложная: холодно, в маске ничего не видно. Но они справились. Я знаю их как маленьких капризных девчонок, а тут- взрослые серьезные люди, четко выполняющие указания режиссера, играют и не капризничают вовсе. Очаровали всю съемочную группу, режиссер доволен, маски эти потрясающие им даже подарили, - поделилась Юлия.

В процессе съемок ни Юлия, ни ее дочки с самими артистами не встретились.

Музыкантов Би-2 снимали в другой день, я считаю, что это очень разумно, потому что съемочному процессу, работе встреча с кумирами лично мне помешала бы. В съемках задействовано было очень много людей, и если все они встали бы в очередь за совместной фотографией с солистами, тогда был бы как раз бардак и все затянулось бы. Очевидно, что все было сделано с умом, и долгих ожиданий удалось избежать, - считает Юлия .

Известно, что Ольга в будущем мечтает стать художницей, она уже занимается в художественной школе, также девочки пошли на курсы актерского мастерства.

Это весело, интересно, не то, чтобы на будущее. Я не думаю, что в 9 лет нужно решать судьбу человека. Сейчас это полезно, интересно им, поэтому ходим, - добавила Юлия.

Напомним, что "Пекло"- первый клип из нового альбома Би-2, релиз намечен на 2021 год. Видео снято в жанре хоррор - в мрачных тонах, с жуткими лицами, картинами и соответствующей атрибутикой.

Альберт Ахметов

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