Экс-вице-министр энергетики назначен первым замом акима Павлодарской области

Улан Жазылбек освобожден от должности первого заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Сунгат Есимханов. Ранее он занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Он был освобожден от последней занимаемой должности 4 февраля.

Сунгат Есимханов родился 30 ноября 1973 года в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, в 2007-м — Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

Есимханов начинал трудовую деятельность в 1996 году инженером в гидрометаллургический цехе АО "Алюминий Казахстана". После четырех лет работы на предприятии он поступил на государственную службу. Так, в 2001-2007 гг. Есимханов занимал должности в системе регулирования естественных монополий и защиты конкуренции, в том числе руководил департаментами АРЕМ по Мангистауской и Карагандинской областям.

В 2007-2008 гг. занимал должность финансового директора ТОО "Игілік групп-ХХI" (Караганда). В 2008-м Есимханов стал заместителем генерального директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева". С того же года по 2010-й руководил Управлением энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. После, в течение трех лет, Есимханов возглавлял АО "Казахэнергоэкспертиза". В 2013-2014 гг. занимал должность директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности МИНТ РК; впоследствии, до 2018 года, был председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. В 2018 году Есимханов был назначен вице-министром энергетики РК.

Награжден медалями "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" и "20 лет Независимости РК".

Улан Жазылбек освобожден от должности первого заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

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