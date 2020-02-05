Студента из Нур-Султана госпитализировали с подозрением на коронавирус

Студент доставлен в инфекционную больницу, где находится под наблюдением врачей.

Студент столичного медвуза госпитализирован с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.

Сообщается, что он вернулся из Китая 14 января. Информация о том, что у него инфекционное заболевание появилась в соцсетях сегодня, 5 февраля.

Студенты сообщили, что их не выпускают из здания вуза. Но там объяснили, что проводятся мероприятия, необходимые во время возникновения такой экстренной ситуации.

Представитель вуза Динара Кожахметова отметила, что студент доставлен в инфекционную больницу, где находится под наблюдением врачей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!