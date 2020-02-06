"Достаточно затратное дело": в КНБ высказались о спецоперации "Жусан"

Но это оправдано, потому что прежде всего надо исходить из того, что вывезены в большинстве своем дети.

В кулуарах Сената Парламента заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков прокомментировал вопросы по спецоперации "Жусан", передает корреспондент zakon.kz.

По поводу финансовых затрат на спецоперцию по вывозу казахстанцев из зон террористической активности Билисбеков отметил, что это "затратное дело", но это все оправдано.

Достаточно затратное дело. Понятно, что там транспортировка, плюс другие вопросы: этап дерадикализации, социализации. Это очень затратные моменты. Но мы считаем, что это все оправдано, потому что прежде всего надо исходить из того, что вывезены в большинстве своем дети. Это наш, как бы, и гражданский долг и государство должно обращать на это внимание, - сказал он.

При этом замглавы ведомств уточнил, что "ни один ребенок, вывезенный из зон конфликта, не остался без внимания".

По всем соответствующая работа ведется, - заверил Билисбеков.

Касательно возвращенных в рамках "Жусан" мужчин и женщин, то, по его словам, с ними проводят соответствующую работу. Из вывезенных 41 человек привлечен к уголовной ответственности.

Да, в условиях КУИС соответствующая работа проводится. Сотрудниками КУИС, дерадликализация - целенаправленная. С ними работают теологи в условиях изоляции, соответствующе подготовленные работники МВД. Естественно, мы тоже подключаемся. Мы тех лиц, которые осуждены по нашим статьям, если их разработкой и привлечением занималось КНБ, мы никого не оставляем без внимания, мы продолжаем с ними работать, - пояснил замглавы КНБ.

Как он добавил, "большинство из них в условиях КУИС становятся на правильный путь".

Есть результаты, но есть и те, кто остается приверженцами радикальных взглядов. С ними работаем, если даже после того как они выходят из условий КУИС и попадают в гражданскую жизнь, они находятся на пробационном контроле - мы продолжаем с ними работать. Это наша обязанность - это делать, - заключил Билисбеков.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!