Вопрос по завозу авто из стран ЕАЭС подняли сенаторы

Правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом требований национального законодательства.

Депутаты Сената подняли вопрос по поводу проблем, возникших в стране с завезенными автомобилями из стран ЕАЭС, в своем запросе в адрес главы правительства Аскара Мамина, передает zakon.kz.

Волну недовольства вызвало принятые Министерством внутренних дел меры направленные на регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана. А после регистрации необходимо уплатить разницы между таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, утилизационного сбора, НДС 12% от стоимости автомобиля, т.е. приблизительно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить более 2 млн тенге, - говорится в депутатском запросе, который зачитал Андрей Лукин.

Он отметил, что ввозимый автомобиль также должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В связи с чем владельцы таких автомобилей в разных регионах страны начали стихийно собираться, посещать государственные органы и призывать к акциям протеста.

С 2014 года автомобили из Армении и Кыргызстана могут ввозиться в Казахстан без уплаты таможенных пошлин и налогов только лицами, постоянно проживающими в этих странах, и только на срок до 1 года без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение.

Для казахстанцев ввоз и эксплуатация подобных авто допускается после процедуры государственной регистрации, включающей процедуру растаможивания, которая должна быть произведена в течение 10 рабочих дней.

До 1 января 2020 года у Армении и Кыргызстана действовал льготный период для растаможивания автомобилей. А у остальных стран ЕАЭС были единые ставки таможенных пошлин. Поэтому цены на автотранспорт в Армении и Кыргызстане были значительно дешевле.

С целью предупреждения возможного массового ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана в Договоре о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС и Договоре о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС (далее – Договоры) предусмотрено условие об оплате разницы в таможенных пошлинах при растаможивании транспорта.

Вместе с тем Лукин отметил, что в этих Договорах содержится запрет на передачу права распоряжения временно ввезенных иностранцами автомобилей иным лицам.

Казахстанцы, пользуясь открытыми границами и значительной разницей в цене, стали массово завозить автомобили из этих стран.

Это привело к тому, что на сегодня в Казахстане эксплуатируются порядка 200 тыс. автомобилей с иностранным учетом, владельцы которых отказываются их растаможивать. Исходя из изложенного, соответствующими государственными органами не в полной мере проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан, - сказал сенатор.

По мнению сенаторов, такая ситуация возникла из-за несогласованных действий госорганов. Так, сенаторы отметили, что:

- Министерство внутренних дел не обеспечило государственную регистрацию автомобилей из Армении и Кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев (нарушены ст.63 и пп.1 п.2 ст.66 Закона "О дорожном движении", водители не привлечены к ответственности по ч.2 ст.590 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП).

- Министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов Армении и Кыргызстана, пограничной службы КНБ и МВД (нарушены пп.3 п.2 ст.12 Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", п.31 Договора о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС и п.27 Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС).

- Министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами, нотариусами по сей день выписываются на них генеральные доверенности (нарушены пп.108-110 п.16 Положения о Министерстве юстиции, пп.2 п.1 ст.18 Закона "О нотариате", п.35 Договора о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС и п.31 Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС).

- Правительство и представительство ЕАЭС по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм, заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учетом требований национального законодательства (нарушены п.40 Договора о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС и п.43 Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС).

Несмотря на принятие постановления правительства Республики Казахстан от 31 января по данному вопросу просим вас проинформировать о деятельности уполномоченных органов по исполнению поручения главы государства и сообщить о принимаемых мерах, - заключил Лукин.

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