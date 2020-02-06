Почтовое сообщение с Китаем приостановлено: посылки с AliExpress нужно подождать

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно.

Почтовые отправления из Китая, по данным ВОЗ, не представляют угрозы заражения коронавирусом, тем не менее, обмен почтой между Казахстаном и Китаем приостановлен, передает zakon.kz.

Директор департамента рекламы и PR в Kazpost Дилара Зарлыкова на своей странице в Facebook сообщила, что отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном по инициативе почтовой администрации Китая.

Из-за отмены почтового обмена Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань), - написала она.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.

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