По антисанитарным условиям лидируют школы-интернаты в трех областях Казахстана

Это Западно-Казахстанская, Туркестанская и Алматинская области.

Отсутствие санузла в помещении, насекомые на кухне, один умывальник на 1260 человек. Такие условия проживания и обучения детей увидела рабочая группа Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» во время проведения своего исследования, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего рабочая группа посетила 311 школ и интернатов, в 20% случаев были выявлены проблемы. Так, например, 385 детей, проживающих 10 месяцев в году в школе-интернате им. Ерубаева в городе Туркестан были вынуждены жить в антисанитарных условиях.

Среди посуды были насекомые, сама посуда разбита. Условия в бане и санузле, надворном туалете не гигиеничны и небезопасны для детей. На данный момент санитарные нормы восстановлены, была обновлена мебель, приобретены холодильные камеры, стиральные машины, электроплиты и так далее, - рассказала во время партийных слушаний председатель общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» Динара Закиева.

В Сарканском интернате (Алматинская область), по ее словам, было необходимо кардинально изменить условия. Там не было санузла внутри здания. А потому дети с особенностями развития были вынуждены ходить в туалет на улицу даже в ночное время.

На сегодняшний день уже подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта до конца этого года, выделено 11,5 млн тг на обновление материально-технической базы. В общем, за 2 месяца благодаря оперативной работе регионов МОН в 70% учреждений вопросы были решены, - отметила Закиева.

Так, во всех интернатах, по которым были даны замечания, выделено от 10 до 35 млн тенге, идет подготовка к ремонту. В целом такая ситуация в интернатах и в школах в большей степени в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Алматинской областях и в Шымкенте. В связи с чем партия совместно с акиматами намерена продолжать работу по всем таким учреждениям, а их в стране 518. Причем в каждом из них живет от 40 до 400 детей.

Среди школ хотелось бы показать пример результата решения проблемы СШ № 92 в микрорайоне Сайрам города Шымкент, где детям приходилось мыть руки на улице в единственном железном умывальнике на 1260 детей, обучающихся в школе. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на проведение водоснабжения и канализации на 10,5 млн тенге. В этом году будет проведен ремонт.

Также по обращению жителей рабочая группа посетила здание коррекционной школы в Шымкенте, где обучаются дети с опорно-двигательными нарушениями. В здании требовался ремонт, и в настоящее время выделено 11,5 млн тенге, мелкие нарушения устранены.

- Больше всего вопросов в организации питания и условий было в Шымкенте и Туркестанской области, - отметила она.

Рабочая группа посетила и 95 детских частных и государственных садов. Там были выявлены нарушения санитарных норм в организации питания, размеры кухонь, спален, кроватей, нарушена организация воспитательной работы. На сегодня эти нарушения устраняются.

Для решения по обеспечению качества условий в частных детских садах совместно с МОН мы прорабатываем возможность вернуть лицензирование деятельности таких дошкольных учреждений, - сказала Закиева.

Рабочая группа не довольна и уровнем обеспечения дополнительным образованием. По ее данным, в целом по стране охват государственными внешкольными организациями допобразования составляет не выше 22,5%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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