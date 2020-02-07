Рабочий перерезал себе вены из-за зарплаты

Он потерял немало крови.

В Павлодаре рабочий перерезал себе вены из-за невыплаченной зарплаты, передает zakon.kz со ссылкой на pavlodartoday.com.

Инцидент произошел возле еще строящейся многоэтажки по улице Камзина. Поддержать коллегу вышли с десяток других отделочников. Заявили, что в среднем им должны по 200 тысяч тенге.

Рабочий переполошил всех жителей дома по адресу: ул. Камзина, 41/1. Вместе с тем, день не задался у полицейских, трудовых инспекторов и прокуратуры. Мужчина требовал денег, иначе в знак протеста угрожал перерезать себе вены и даже спрыгнуть с крыши.

С мая-июня месяца сделал сам, лично положил пять подъездов кафеля. На данный момент 200 тысяч мне должны. Да, мы работали через субподряд, но он нам деньги не отдал. У людей также по 200 тысяч у каждого висят, - рассказывает рабочий.

Поддержали мужчину и другие. Все в один голос заявляют, что ждут своих денег с прошлого года. Пока слушают только обещания. Причем отделкой занимались не только в этом доме, но и еще в одном по улице Исы Байзакова. В итоге, выслушали все возмущения полицейские, а рабочие отправились в управления труда.

Выяснилось в ходе переговоров, что у них есть договоры подряда, то есть, не трудовые отношения. Договоры подряда с фирмой ТОО "Алем-ПВЛ". Им была дана рекомендация обратиться в суд и кроме этого, наши инспекторы помогли им составить исковые заявления в суд и им вручили, чтобы они сами могли обратиться в суд, - говорит Аскар Капанов, руководитель управления труда Павлодарской области.

В управлении труда сообщили, что рабочие пока и сами не могут назвать точную сумму, которую им должны. Трудились сдельно. Ориентировочный долг - больше миллиона тенге. Инспекторы, к слову, провели переговоры и с подрядчиком. Те обещали вопрос решить.

Позже стало известно, что мужчина все же решился на отчаянный шаг. Рабочий перерезал себе вены прямо в офисе павлодарской компании. На место вызвали медиков и полицейских. Спасти пострадавшего удалось, при этом он потерял немало крови.

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