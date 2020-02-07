Появилось видео задержания чиновницы в Мангистауской области

Она подозревается в получении взяток.

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.

Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности, - говорится в сообщении.

Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.

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