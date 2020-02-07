Появилось видео задержания чиновницы в Мангистауской области
Она подозревается в получении взяток.
Фото : кадр из видео7 февраля 2020, 09:22
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает zakon.kz.
Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности, - говорится в сообщении.
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006275-48e7f4b1a94b21bc32cff33c873d9e4e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...