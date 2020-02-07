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Хабиб отказывается от боя с Макгрегором

И не согласен выходить на октагон даже за $100 млн.

Фото : fighttime.ru7 февраля 2020, 09:25

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не хочет реванша с Конором Макгрегором, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Все видели, что было во время схватки. Я контролировал ход боя. Сделал с Конором все, что хотел. Он сдался. О каком реванше может идти речь? Мне это вообще не интересно. Я сосредоточен на бое против Фергюсона, - заявил Нурмагомедов.

Также он не согласен "побить еще раз этого придурка" даже за $100 млн.

Не думаю, что бой Макгрегора и Серроне — договорной. Но это просто хорошо разыгранный цирк, - прокомментировал Хабиб последний бой ирландца, когда Макгрегор отправил в нокаут Дональда Серроне за 40 секунд в главном бою UFC 246.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года, когда россиянин одержал победу удушающим приемом.

Следующий бой Хабиба пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Его соперником выступит Тони Фергюсон.


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