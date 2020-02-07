Газопровод "Сарыарка": что будет дальше?

Всего за 10 месяцев линейная часть "Сарыарки" протянулась по маршруту "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Темиртау – Нур-Султан".

На днях большинство республиканских СМИ сообщили, что газопровод "Сарыарка" включили в перечень стратегических объектов. Таким образом, он стал 15-м магистральным газопроводом, включенным в этот перечень. Это конечно, хорошо, но на наш взгляд, без ответа остается один из главных вопросов – а как будет дальше развиваться газоснабжение "севера"? Об этом читайте в материале zakon.kz.

Ускоренными темпами (всего за 10 месяцев, при нормативе в 36 месяцев) линейная часть "Сарыарки", под кураторством национальной компании "КазМунайГаз", протянулась по маршруту "Кызылорда – Жезказган – Караганды – Темиртау – Нур-Султан". А это ни много ни мало 1061 км трубы, пять автоматизированных газораспределительных станций и газоизмерительная станция.

Ситуация с газификацией центральной части Казахстана сейчас более или менее понятна. Здесь приход голубого топлива в города дело времени. Осталось дождаться подготовки инфрастуктуры и утверждения тарифов на газ. Другой вопрос – двинется ли "Сарыарка" дальше на север страны?

Как нам удалось выяснить, сейчас идут обсуждения. Вопрос рассматривается на уровне Правительства. Для реализации ІІ и ІІІ этапов требуются положительное решение Правительства, а также определение источников и условий финансирования.

Строительство ІІ и ІІІ этапов газопровода до городов Кокшетау и Петропавловск действительно предусмотрено технико-экономическим обоснованием (ТЭО). ІІ этап предполагает прокладку участка газопровода протяженностью 267 км по маршруту "Нур-Султан – Кокшетау".

ІІІ этап в свою очередь соединит уже Кокшетау с Петропавловском и предварительно будет иметь протяженность 177 км.

Если эти участки проложат, то после полного развития распределительных сетей, доступ к газу получат еще около 900 тысяч казахстанцев, у предприятий малого и среднего бизнеса появится возможность открытия новых производств, кроме того существенно снизятся вредные выбросы в окружающую среду, включая территорию Щучинско-Боровской курортной зоны.

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