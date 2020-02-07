Большинство казахстанцев выписали из карантина после посещения КНР

Также официальный представитель Минздрава рассказал о состоянии казахстанцев , которых эвакуировали из города Ухань в Тюмень и Ташкент.

Большую часть казахстанцев, которые приехали из КНР после 6 января, были выписаны, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

Статус мониторинга наших и иностранных граждан, приехавших из КНР после 6 января. Всего на сегодня было госпитализировано 123 человека с температурой и симптомами ОРВИ, выписано 92, остаются в стационарах 31. Состояние больных удовлетворительное, — сообщил Ахметшарип.

Что касается граждан, которые были эвакуированы из города Ухань, он добавил, что из 83 эвакуированных у 13 продолжается клиника ОРВИ в легкой степени с катаральными явлениями без повышения температуры.

Состояние эвакуированных из города Ухань пяти граждан Беларуси и одного гражданина Армении удовлетворительное, температура в норме, жалоб на состояние здоровья нет, — добавил официальный представитель.

Также он рассказал о состоянии казахстанцев , которых эвакуировали из города Ухань в Тюмень и Ташкент.

Повышена температура тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено. Мы мониторим их состояния здоровья, их карантин продлиться до 16 февраля, — отметил Ахметшарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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