Несколько человек массово скупали маски в аптеках Алматы

Это, естественно, факты сговора, создания искусственного ажиотажа и дефицита - Молдагасимова.

Руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова стала свидетелем приобретения больший партий медицинских масок несколькими людьми, передает zakon kz.

Из-за вспышки нового коронавируса в соседнем Китае в нашей стране принимают повышенные меры санитарного контроля. Но есть и те, кто пытается заработать на этом. Ярким примером поделилась Айзат Молдагасимова. Речь идет о наличии медицинских масок и респираторов в аптеках Алматы.

С утра есть, к обеду исчезают, вечером вроде есть, и уже опять нет. Сегодня был выявлен факт. Я сама лично объездила несколько аптек, в том числе на базе крупного торгового дома. Они говорили о том, и я сама видела несколько человек-покупателей, которые скупали маски по 500 штук, по 1000, причем так по очереди, друг за другом заходят, берут и уходят. Это, естественно, факты сговора, создания искусственного ажиотажа и дефицита, - рассказала Айзат Молдагасимова.

В этой аптеке, по ее словам, 1 маска стоила 15 тенге. Она выдвинула свое предположение, кому это может быть выгодно.

Возможно, для перепродажи, с целью отправки в другие страны. Во многих других странах сейчас тоже своего рода, так называемый, искусственный ажиотаж, дефицит есть, - поделилась Молдагасимова.

Она добавила, что подписан Меморандум со всеми субъектами фармрынка о том, чтобы те не завышали цены, на руки отпускали не более 20 масок.

Понимание есть, я думаю, что если мы будем придерживаться этого принципа, для нашего общества искусственного дефицита не будет, - заключила главный санврач Алматы.

Альберт Ахметов

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