Взрыв чуть не произошел в Алматы из-за горящей машины

В результате ЧП обошлось без пострадавших.

На Восточной объездной дороге в Алматы горел автомобиль, передает zakon.kz.

Volkswagen Passat двигался в южном направлении. Выше ул. Зои Космодемьянской водитель заметил дым из-под капота и почувствовал в салоне запах гари. Он прижался вправо, чтобы выяснить, что случилось. И когда открыл капот, оттуда показались языки пламени.

Проезжавшие мимо водители останавливались, чтобы помочь потушить пожар. Кто-то вызвал пожарных. Те оперативно прибыли и ликвидировали возгорание. Но за это время успело выгореть пространство под капотом и пламя перешло в салон.

В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в 15.45 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Медеуский район, ул. Нурмагамбетова около дома 196. На месте пожара создалась угроза взрыва. Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован за 9 минут пенным генератором "Пурга -5". Горел моторный отсек и салон автомобиля, 1991 года выпуска.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!