Родительский долг

Так на 2020 год долги безответственных родителей уже превысили в сумме 6 миллиардов тенге.

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… И разводятся. Не всегда, но в Казахстане довольно часто. И что же происходит дальше? Что с детьми? Кто их содержит, воспитывает и заботится? Как показывает практика, всем выше перечисленным остается заниматься только один из родителей. Второй же порой "забывает" поддерживать своих отпрыском материально, иногда даже отказываясь платить назначенные судом алименты. Так на 2020 год долги безответственных родителей уже превысили в сумме 6 миллиардов тенге.

По итогам прошлого года в стране на исполнении находилось более 200 тысяч алиментных производств. Из них 12 тысяч 928 является категорией проблемной. По ним образовалась задолженность порядка 6,3 миллиарда тенге, это по которым задолженность не выплачивается более 3 месяцев. Из 200 тысяч должников 5 313 женщины, а остальные это являются мужчины, — приводит статистические данные Председатель Правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ернар Ибраев.

Не платить алименты — это плохая тактика для должника. Но такие неплательщики часто ее пользуются. Что противопоставляет им государство? Запрет на выезд за рубеж… За 3 года более 13 тыс. должников были лишены прав на выезд из страны. Но эти меры ситуацию не изменили.

Судами, как правило, применялся штраф, но эта мера неэффективна, более того, давала обратный эффект. Если должник не платит алименты, которые являются первой категорией взыскания, то он никогда не заплатит штраф в доход государства, потому как они относятся к четвертой категории. Если должник, посидит несколько суток в рамках административного ареста, возможно до него дойдет, что алиментные обязательства - это долг, связанный с его родными детьми, и он обязан его выполнять, — разъясняет Ернар Ибраев.

Вот один из сотен тысяч примеров, где один из родителей остался после распада семьи не только с детьми, но и один на один со своими проблемами.

В 2015 году мы развелись. На следующий год я подала на алименты. С того времени он не платит ничего. На сегодня уже задолжал 2 миллиона 100 тысяч тенге. Очень сложно одной воспитывать детей. Но я их никогда не оставлю, потому что я мать. Никто нам не помогает. Даже родной отец не обращает внимания. Получаю только пенсию на дочь, акимат иногда продуктами помогает, на это и живём, — рассказывает мать троих детей Бану.

Статистика показывает, что 97% неплательщиков - мужчины, то есть подавляющее большинство должников. Учитывая масштабы проблемы, назрела необходимость вывести эту тему на уровень политики государства. Планирует ли государство решать эту проблему? Расскажут корреспонденты "Первого канала "Евразия". Смотрите в программе Аналитика в это воскресенье, 9 февраля в 20:00.

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