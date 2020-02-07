Пенсионерку отрезали от тепла в квартире

11 день я нахожусь без отопления

Павлодарская пенсионерка замерзает в квартире, выделенной по программе социального арендного жилья. Из-за прорыва батареи в скромной однушке женщину отключили от теплоснабжения, а устранять последствия коммунальной аварии чиновники не спешат. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

В новый дом, построенный по государственной программе, Балшакар Идрисова заехала в 2015 году. Уже тогда пенсионерка указала подрядчику на ряд недоделок. В частности, на тепловые сети, которые по проекту арендной высотки уложены в пол. 1,5 недели назад одна из труб лопнула, затопив соседей снизу. И специалисты пошли простейшим путем, отрезав квартиру женщины от тепла.

11-й день я нахожусь без отопления в холодной квартире. Днем я еще могу терпеть, а ночью температура понижается, и я испытываю дискомфорт. Я мерзну, я мерзну, - сказала Балшакар Идрисова.

Чтобы заменить поврежденный участок трубы, необходимо вскрыть бетонный пол. Но и здесь специалисты не спешат. Рядом с трубой теплоснабжения проходит силовой кабель, который, по их словам, находится под напряжением. И рисковать люди не хотят.

Некомпетентность людей, которые этим занимаются. Дважды приходили, дважды приходили. Топчутся в прихожей, они даже дальше прихожей не идут. Они потоптались, потоптались и ушли, - пожаловалась пенсионерка.

За чей счет будут менять коммуникации в арендном жилье, пока непонятно. В отделе финансов заявляют о необходимости детального изучения договора аренды. О проблеме 69-летней пенсионерки журналисты сообщили акиму Павлодара Кайрату Нукенову на отчетной встрече.

У вас есть мой сотовый телефон, этот вопрос можно было бы отправить, это быстрее бы решилось. Уже не надо было бы ждать пять дней. Ваш вопрос принят. Мы в ближайшее время, день-два-три, решим этот вопрос, - сообщил аким города Кайрат Нукенов.

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