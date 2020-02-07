Жители села Костанайской области вынуждены пить грязную воду

В местном акимате заверили: водопровод будет. Только вот сроки его строительства неизвестны.

От Костаная до поселка Айсары рукой подать, всего 35 км. Но вот до коммунальных благ сельчанам очень далеко. В поселке с населением около двух тысяч человек когда-то был центральный водопровод. Но в 1990-е годы его законсервировали, и с тех пор чистой воды сельчане не видели. Теперь раз в неделю к ним приезжают водовозы из пригорода Костаная. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

Сами водовозы говорят: как вы пьете эту гадость? Дочке надо было по биологии взять анализ. Она взяла из дома воду и взяла в колодце. В колодце соленая, правда, но более-менее. А эта, которую привозили - негодная, - сообщила жительница села Алипа Карагожина.

Фляга привозной воды стоит 125 тенге. В среднем на неделю одной семье нужны для питья четыре-пять фляг. Итого выходит 500-600 тенге в неделю, а в месяц "капает" на 2,5 тысячи. Для сельчан это слишком дорого.

Откуда берется цена на воду? Мы же не в Саудовской Аравии живем, где воды там нет? Раз в неделю эту флягу надо вымывать. Там на ней остается слой - слизь. И мы травимся этой водой. И завтра это будет влиять на органы, на печень, на почки, - сказал житель села Сапарбек Муханов.

У нее привкус такой, как с ржавчиной. Осадки такие. Даже было время, когда не было воды, даже топили дома снег. Потому что в колодце вода не пригодная для питья, она техническая. Даже бывает, что и скот даже не пьет, - отметил житель села Амир Таиров.

И действительно, альтернативные источники воды тоже непригодны для питья. Вода в колодцах соленая, и подходит только для технических целей.

Жители Айсары не хотят пить ни из колодцев, ни из фляг. Не первый год их требование властям - провести центральный водопровод. И не первый год власти им только обещают решить проблему.

Конечно, люди уже устали. Это из года в год повторяется одна и та же ситуация. На сходах обещают через год опять то же самое. Каждый год проектно-сметную документацию надо, то денег не было, то вот отдали. Проектно-сметную документацию разрабатывают, а когда она будет? - спросил житель села Лаик Тюлюбаев.

В местном акимате вновь заверили: водопровод будет. Только вот сроки его строительства неизвестны.

Проектно-сметная документация разработана. До 20 февраля планируется получить государственную экспертизу. И после этого будет подана заявка на выделение средств для строительства водопровода. Как только средства выделят, строительство сделаем водопровода, - сообщил и.о акима Айсаринского сельского округа Абылай Закиров.

Но люди в обещания уже не верят. Говорят, сменились три акима района, и каждый сулил им воду.

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