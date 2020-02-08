Срочный брифинг по ситуации в Кордайском районе. Видео

В Службе центральных коммуникаций проходит брифинг.

В Службе центральных коммуникаций прошел брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

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