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Срочный брифинг по ситуации в Кордайском районе. Видео

В Службе центральных коммуникаций проходит брифинг.

Фото : zakon.kz8 февраля 2020, 12:07

В Службе центральных коммуникаций прошел брифинг по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев.


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