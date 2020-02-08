Подстрекатели и провокаторы усугубили конфликт в Кордайском районе

Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев выступил на брифинге в СЦК по ситуации в Кордайском районе, передает zakon.kz.

Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению. Это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения. Ситуация находится на прямом контроле главы государства. Создана правкомиссия, которая уже отбыла в Жамбыльскую область. Комиссию возглавил вице-премьер Бердибек Сапарбаев, - сказал он.

Абаев заверил, что вся информация будет оперативно предоставляться. Уже сегодня с места будут комментарии вице-премьера.

Еще раз хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, журналистам, блогерам, редакторам различных каналов – сейчас мы все должны осознать ту степень ответственности, которая лежит на нас. Любая информация, распространяемая в СМИ должна отвечать главному критерию – критерию достоверности. Всю информацию достоверную мы вам предоставим, - отметил министр.

Он казал на необходимость не только недопущения распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки.

Возможны вбросы старых видео, дезинформация, поэтому еще раз призываю к достоверности. Мы не должны допустить распространения данных новостей, - резюмировал спикер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!