Режим ЧС не вводился - Абаев о беспорядках в Кордайском районе
Это был бытовой конфликт.
Фото : zanmedia8 февраля 2020, 12:56
Отвечая на вопросы журналистов, министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что режим ЧС из-за произошедшего в селе Масанчи Кордайского района не вводился, передает zakon.kz.
Введен ли режим ЧС и если нет, будет ли введен? - спросили министра.
Пока не введен, - ответил он.
Абаев вновь отметил, что это был бытовой конфликт, и попросил набраться терпения до конца следствия.
Ранее от объяснил, почему закрыли барахолку.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006476-d53eac9665b3aff99f6c8612940761de
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...