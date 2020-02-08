Режим ЧС не вводился - Абаев о беспорядках в Кордайском районе

Это был бытовой конфликт.

Отвечая на вопросы журналистов, министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что режим ЧС из-за произошедшего в селе Масанчи Кордайского района не вводился, передает zakon.kz.

Введен ли режим ЧС и если нет, будет ли введен? - спросили министра. Пока не введен, - ответил он. Абаев вновь отметил, что это был бытовой конфликт, и попросил набраться терпения до конца следствия.

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